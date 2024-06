Milan su Chukwuemeka: trattativa con il Chelsea per il centrocampista

Milano, 30 giugno 2024 – Il Milan torna su Carney Chukwuemeka: centrocampista, 20 anni, seguito anche in passato ai tempi dell'Aston Villa. Il giocatore è sotto contratto con il Chelsea fino al 2028 ed è reduce da una stagione, condizionata da diversi infortuni, da 12 presenze totali, con 2 gol e un assist. I rossoneri hanno chiesto l'inglese, di origini nigeriane, in prestito, ma il club londinese punta a cederlo. Si è discusso, successivamente, sulla formula dell'obbligo di riscatto. I rapporti tra le due società sono buoni, tanto che l'anno scorso sono arrivate a Milano pedine quali Pulisic (15 gol e 11 assist tra campionato e coppe) e Loftus Cheek (10 gol e 2 assist). Tre anni fa, peraltro, era arrivato un certo Olivier Giroud: 48 reti con la maglia del Milan, uno Scudetto conquistato da leader, oggi all'ultimo giorno di contratto, mentre è impegnato agli Europei con la Francia prima della nuova avventura negli States con la maglia del Los Angeles Fc. Sul tavolo, con il Chelsea, c'è anche Lukaku, oltre a Chukwuemeka. Anche in questo caso i Blues vogliono vendere il centravanti belga, 31 anni, sotto contratto fino al 2026 con una clausola rescissoria da 43 milioni (trattabili). Lukaku, l'anno scorso in prestito alla Roma (21 reti totali), percepiva un ingaggio da 7,5 milioni. I rossoneri hanno sondato per un prestito (realisticamente realizzabile più a fine mercato) ma hanno in programma un incontro con l'entourage del giocatore. Sullo sfondo Zirkzee: la clausola da 40 milioni si può pagare a partire da domani e il Manchester United avanza nella trattativa.