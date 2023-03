Milan-Salernitana, niente esperimenti. Pioli deve vincere per agguantare il secondo posto

Alexis Saelemaekers

Milano, 12 marzo 2023 – Il Milan si rituffa in campionato ben consapevole di non potersi permettere altre distrazioni per centrare uno dei 3 posti (uno è già praticamente del Napoli) per poter accedere alla prossima Champions League. È forte e chiaro il messaggio che Stefano Pioli dà ai suoi alla vigilia del match di domani sera contro la Salernitana di Paulo Sosa che chiude la 26esima giornata del campionato di serie A.

Quello di domani sera a San Siro, con inizio alle 20.45, è un match importantissimo per il Milan che, vincendo, salirebbe in seconda posizione a quota 50 e cancellerebbe in un colpo solo la delusione per l’inaspettato ko di Firenze patito una settimana fa. Poi c’è stata l’ottima prestazione di Londra in Champions, con uno 0-0 che ha consentito alla squadra di approdare ai quarti di finale della massima competizione europea per club e ritornare a far capolino tra le migliori 8 del vecchio continente.

Ma adesso l’attenzione va posta sul campionato perché il quarto posto è vitale per una serie di motivi. “Dobbiamo rituffarci in campionato con grande determinazione e attenzione – ha detto Pioli -. Se vogliamo rivivere certe emozioni come quelle delle notti di Champions dobbiamo arrivare tra le prime quattro, è un obiettivo prioritario. Rispetto all’anno scorso stiamo facendo meglio in Europa rispetto al campionato. L’obiettivo è quello di qualificarci per la Champions per il terzo anno di fila e d’ora in poi ogni partita sarà importante. Dobbiamo spingere forte già da domani sera e, in generale, pensare a far punti e a giocare bene”.

Archiviata la Champions “i quarti si giocheranno tra un mese e in mezzo ci sono 4 partite di campionato…”, il Milan è pronto per la Salernitana e il campionato. “La squadra sta bene fisicamente, mentalmente e tatticamente ma ci sono cose che possiamo fare meglio. In questi giorni ho visto quel che volevo dai miei giocatori, siamo concentrati. Che Milan sarà? Il miglior Milan nel modo più assoluto, con la Salernitana è una partita importante”. E quindi niente turnover e niente esperimenti. E niente Ibra dal primo minuto, come ipotizzato da taluni nei giorni scorsi, con lo svedese che scalpita. Ibra non gioca titolare da oltre un anno ma dovrà aspettare. “Domani Ibra non sarà titolare, presto sì ma dipende da tante cose. La sua condizione sta migliorando si sta allenando con più continuità ma domani non sarà al via dall’inizio. Sarà pronto per aiutarci”. Il Milan scenderà in campo quindi con la formazione titolare, con Saelemaekers favorito su Calabria e Florenzi per prendere il posto dell’infortunato Messias, fuori per un mesetto a causa di un problema muscolare. Per il resto niente esperimenti di sorta, Pioli vuole e deve vincere per riacciuffare la seconda piazza.

Probabile formazione: Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Saelemaekers, Bennacer, Tonali, Theo Hernandez, Leoa; Giroud. All.: Stefano Pioli