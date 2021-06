Cinisello Balsamo (Milano), 11 giugno 2021 – Dopo più di un anno, la boccia paralimpica riprende le competizioni e lo fa proprio da Cinisello Balsamo, dove le attività si erano interrotte a causa della pandemia. L’ultima gara nazionale in epoca pre Covid, infatti, si era svolta proprio in città nel febbraio 2020.

Grazie alla collaborazione di Mauro Perrone, campione italiano della disciplina, domani, sabato 12 giugno, al Palazzetto Allende di via XXV Aprile arriveranno 20 atleti da tutto il Nord Italia per un torneo a porte chiuse, riservato ai giocatori delle categorie Bc1 e Bc2, con paralisi celebrale che lanciano con le mani. La manifestazione prende il nome di “Ripartiamo insieme” e conferma la città di Cinisello Balsamo come punto di riferimento per questo sport, che si sta diffondendo in tutta Italia grazie a Perrone, un ragazzo che ha scoperto questa disciplina sportiva in Spagna e l’ha fatta conoscere prima nel Nord Milano e poi su tutto il territorio nazionale, per poi diventare anche vice allenatore nazionale e consigliere federale lombardo. Perrone ha bussato nel 2019 alle porte del Comune di Cinisello Balsamo, che ha accolto con entusiasmo la collaborazione con l’Associazione Superhabily, dando avvio al primo torneo di boccia paralimpica del Nord Est. Tanti i risultati già ottenuti, come la partecipazione al Mondiale di Liverpool del 2018.

“Dopo Roma a metà maggio, la boccia riparte da Cinisello – spiega Perrone -. Proprio qui, a febbraio 2020, si era tenuta l’ultima gara in Italia prima della pandemia: è come chiudere un cerchio e ricominciare”. Al PalaAllende arriveranno 20 atleti di primissimo livello, dal Piemonte, dalla Lombardia, dal Veneto e dal Friuli, facendo della città un vero e proprio punto focale nel mondo della boccia paralimpica. "Il Paese e la città stanno ripartendo anche grazie allo sport, perché lo sport è vita, è di tutti ed è per tutti - dichiara l'assessore allo Sport Daniela Maggi -. Sono felice di poter riprendere la collaborazione con Mauro Perrone e con l’associazione Superhability, una collaborazione che si consolida ogni anno sempre più".