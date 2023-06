Maxischermo a San Siro per la finale di Champions: prevendite, prezzi e regole per i tifosi

Milano – Il conto alla rovescia è iniziato: sabato 10 giugno sarà il giorno di Inter-Manchester City, l’attesa finale di Champions League a Istanbul. Per tutti i nerazzurri che non potranno andare in Turchia e che vogliono comunque vivere l’emozione della partita allo stadio, a San Siro verrà montato un maxischermo che trasmetterà l’incontro in diretta

Lo schermo, da oltre 400 metri quadrati, sarà installato in corrispondenza del primo anello arancio e, oltre al prato, saranno aperti per la visione i settori rosso, verde e blu.

I biglietti per assistere alla partita dalla Scala del calcio saranno in vendita a partire da domani martedì 6 giugno su vivaticket.com. Il primo anello e il parterre costeranno 20 euro, il secondo anello 14 euro e il terzo anello potrà essere acquistato al prezzo di 10 euro.

I cancelli apriranno alle ore 19 e il prepartita verrà animato dall’intrattenimento di Radio 105. Nell’attesa del fischio d’inizio della sfida dello stadio Atatürk, ci sarà inoltre un filo diretto tra Milano e Istanbul, con collegamenti e immagini dalla capitale turca. Al termine della gara i tifosi dovranno abbandonare lo stadio, indipendentemente dal risultato della gara.