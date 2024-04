Inter-Empoli, Audero e Acerbi in campo. Probabili formazioni e le ultime novità

Milano, 1 aprile 2024 – La capolista Inter torna in campo quest'oggi alle 20.45 davanti al Meazza di nuovo vicino al sold out (oltre 70mila spettatori previsti) per affrontare l'Empoli, che nella scorsa stagione fece il colpaccio a Milano. Simone Inzaghi recupera per l'occasione Yann Sommer, che si è portato dietro dagli impegni in nazionale un problema a una caviglia. Lo ha smaltito, ma dovrebbe comunque partire dalla panchina lasciando spazio tra i pali a Emil Audero.

Per il resto la formazione è quella titolare, col trio Pavard-Acerbi-Bastoni in difesa, Darmian e Dimarco esterni, i centrocampisti Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan con l'attacco formato da Martinez e Thuram.

Out

I giocatori fuori per infortunio sono De Vrij, Arnautovic (entrambi recuperabili per la prossima sfida contro l'Udinese) e Cuadrado, il cui periodo in infermeria dovrebbe terminare a breve allo stesso modo dopo l'operazione al tendine d'Achille nello scorso dicembre.

Nell'Empoli 4-3-2-1 per Davide Nicola, che non ha Maleh per squalifica oltre a Ebuehi, Ismajli, Berisha e Grassi per infortunio. Il tecnico dovrebbe preferire Niang a Caputo come unica punta.

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Audero; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Inzaghi EMPOLI (4-3-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto, Pezzella; Fazzini, Marin, Zurkowski; Gyasi, Cambiaghi; Niang. All. Nicola

Arbitro: Dionisi.

Diretta tv: ore 20.45 su Dazn.