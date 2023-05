Inter a un passo dal sogno Champions: è caccia ai biglietti per Istanbul. Prezzi e dove comprarli

Milano – L'Inter è a un passo dal sogno dopo aver superato il Milan anche nella semifinale di ritorno con una zampata di capitan Lautaro Martinez. La squadra di Inzaghi è la prima finalista di di questa Champions League in attesa di conoscere l’avversaria, una tra Real Madrid e Manchester City.

Il popolo nerazzurri è in delirio e sogna il titolo di campione d’Europa a 13 anni dall'impresa di José Mourinho nel 2010. E così è già iniziata la corsa ai biglietti restanti per la finale che si giocherà allo Stadio Olimpico Atatürk di Istanbul il 10 giugno 2023.

Biglietti Uefa

La UEFA qualche settimana fa ha avviato la prima fase di vendita dei biglietti che si è conclusa il 28 aprile scorso, nella quale sono stati messi a disposizione circa 47mila biglietti per la finale del 10 giugno prossimo. Come ogni anno i tagliandi erano divisi in quattro categorie:

categoria 4: 70 euro

categoria 3: 180 euro

categoria 2: 490 euro

categoria 1: 690 euro

Pacchetti Hospitality

Per chi non bada a spese c’è la possibilità dei pacchetti Hospitality che la UEFA ha predisposto per l'evento. Tutti i pacchetti includono un biglietto di Categoria 1, un servizio di ospitalità sia prima che dopo la partita, una cucina di livello mondiale, un ricevimento di benvenuto, un feed TV in diretta e la connessione Wi-Fi gratis.

Lo stadio

La capienza dello olimpico Atatürk di Istanbul sfiora i 72mila posti: i tagliandi restanti sono destinati ai tifosi dell'Inter e a quelli dell’altra finalista. Ogni società si occuperà della vendita degli ingressi concordando le modalità e le assegnazioni con la UEFA.