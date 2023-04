Le pagelle nerazzurre: (quasi) tutti promossi, Bastoni e Barella i migliori

Le pagelle dell’Inter

Onana 7: sicuro tra i pali e in uscita, compie un paio di interventi risolutivi. Il primo d’istinto sullo 0-0 e il secondo negli ultimi istanti quando ferma Ramos lanciato a rete con un grande intervento

Darmian 6.5: dalle sue parti non si passa, meno visibile rispetto ad altre apparizioni ma sempre preciso

Acerbi 6.5: gara difensiva praticamente perfetta, non fa mai tirare in porta la punta avversaria e presidia bene il centro della difesa

Bastoni 7.5: Gara difensiva notevole e due assist al bacio. Sul primo Barella porta in vantaggio l’Inter, sul secondo invece spreca Dumfries ma da lì nasce l’azione del rigore trasformato da Lukaku (46’ st De Vrij sv)

Dumfries 6.5: nel primo tempo non brilla, poi cresce e spinge un po’ di più. Sbaglia un gol ma si procura il rigore del 2-0. (41’ st D’Ambrosio sv)

Barella 7.5: E’ lui che stappa la partita con un colpo di testa intelligente. E’ in crescita, sta tornando quel fantastico centrocampista del quale ha tanto bisogno l’Inter e la nazionale

Brozovic 6.5: E’ la sua miglior partita da quando è rientrato dopo l’infortunio. Cuce bene il gioco, sbaglia malamente nel finale ma Onana lo salva nel finale

Mkhitaryan 7: Solita prestazione solida, pochi fronzoli, tanto movimento e tante belle giocate

Dimarco 6.5: spinge, spinge e spinge sulla sinistra, uno stantuffo quasi inesauribile. Non è precisissimo nei cross ma per il resto un’altra partita di sostanza (20’ st Gosens 6)

Lautaro 5.5: non è in forma, combina pochino là davanti, corre, lotta ma non è di certo il Lautaro della prima parte della stagione e Inzaghi lo toglie anche perché era in diffida (20’ st Correa 6)

Dzeko 5.5: Fa tante sponde, gioca per la squadra ma un attaccante non può non tirare mai in porta (20’ st Lukaku 6.5)

Allenatore Inzaghi 7.5: questa volta anche i più scettici non potranno non dare parte dei meriti del successo a Simone Inzaghi che azzecca tutte le mosse. Partita studiata e preparata alla perfezione, dimostra di essere “tecnico di coppa”. La squadra ha approcciato alla grande il match di Champions, peccato non faccia così anche in campionato.