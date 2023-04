Benfica-Inter, Calhanoglu e Skriniar non recuperano. Dzeko in vantaggio su Lukaku

Milano, 10 aprile 2023 – L'Inter si prepara per l'andata dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. I nerazzurri provano a lasciarsi alle spalle un periodo complicato in campionato, con tre sconfitte e un pareggio appena subito in casa della Salernitana, risultati costati la discesa al quinto posto.

Simone Inzaghi, domani sera alle 21, si gioca una fetta importante di futuro rilanciando alcuni elementi rimasti a riposo (in tutto o in parte) contro i campani. Giocheranno quindi Acerbi in mezzo alla difesa, Brozovic in regia, Dimarco a sinistra, forse Dzeko in attacco con Martinez. Il bosniaco, infatti, è in vantaggio su Lukaku. Non ce la fanno Calhanoglu e Skriniar, anche oggi rimasti a lavorare a parte rispetto al resto del gruppo.

Nel Benfica, invece, mancherà Bah per infortunio sia nella sfida di andata che in quella di ritorno. Solo per il primo dei due incroci non ci sarà per squalifica Otamendi. Recuperato, come annunciato dal tecnico Schmidt in conferenza stampa, l'esterno sinistro Grimaldo.

Le probabili formazioni Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Morato, Antonio Silva, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Gonçalo Ramos. All. Schmidt. Inter (3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Martinez. All. Inzaghi.