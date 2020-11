Milano, 20 novembre 2020 – Esordio perfetto per il Milan Femminile che in Coppa Italia ha battuto 2-0 il Cesena in terra emiliana: le rossonere di Ganz ora sono chiamate ad affrontare l’Orobica Bergamo domenica alle ore 14:30 per il secondo turno della fase a gironi. Quinto successo consecutivo per il Milan che chiude la pratica con un gol per tempo: Ganz, rispetto alla sfida con la Roma, cambia infatti 7 delle 11 giocatrici titolar e, in poco più di un quarto d’ora le ospiti colpiscono due legni. al 5’ con Dowie e al 18’ con Kulis. Alla mezzora è Giorgia Spinelli a battere il portiere di casa con un sinistro al volo tutta potenza e precisione mentre nella ripresa il Diavolo ha due colossali palle gol: al 65’ con Giacinti, che a un metro dalla porta non riesce a ribadire in rete, e al 67’ con Salvatori-Rinaldi, che colpisce di testa tutta sola da posizione favorevole. Infine a chiudere i giochi ci pensa Valentina Giacinti: al 71’ Kulis serve da calcio d’angolo un cross perfetto per la capitana che da due passi fa 2-0.

L'esordio

Dopo la vittoria Laura Fusetti ha commentato così: «C’è stato modo di provare le giocatrici nuove, anche altre compagne che non sono riuscite a fare tanti minuti. Dovevamo vincere e l’abbiamo fatto, dobbiamo migliorare tanto soprattutto contro squadre che si chiudono in difesa. Dobbiamo imparare ad imporre il nostro gioco e dare il ritmo anche quando l’intensità è un po’ più bassa, però il risultato alla fine l’abbiamo portato a casa.»

«Ci godiamo la vittoria – continua Fusetti – già con la testa alla prossima partita di Coppa Italia. Sicuramente non aver preso gol è stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare, perché abbiamo sicurezza dietro, più riusciamo a trovare le nostre giocate e i nostri spazi per segnare. Domenica c’è l’Orobica, non dobbiamo assolutamente sottovalutare l’avversario, anzi. Questa partita ci deve servire per capire che non dobbiamo rimanere così a lungo sull’1-0, ma cercare di concretizzare prima. Rincontreremo Sandra Zigic, sarà bello vederla e salutarla».



Carolina Morleo, centrocampista classe 2003, ha esordito con la maglia del Milan: «Aspettavo da tanto questo momento. In settimana ho pensato ad un possibile esordio, quindi sono arrivata qui concentrata e pronta ad aiutare le mie compagne. E' stata una grande emozione, ma ero concentrata per aiutare la squadra e non commettere errori. Le mie compagne sono state di grande aiuto. In questi mesi mi hanno aiutato tantissimo e le sentivo che mi incitavano in campo, devo ringraziarle. Mister Ganz mi ha detto di giocare semplice come so fare ed è stato importante».

Il tabellino

CESENA-MILAN 0-2

RETI: 30′ Spinelli, 68′ Giacinti

CESENA (5-3-2): Pignagnoli; Pavana (84′ Orlando) , Carlini, Simei, Del Francia, Pastore; Georgiu (84′ Paolini), Cuciniello, Cotrer (66′ Beleffi); Casadei, Petralia. A disposizione: Pacini, Siboni, Costi, Gallina Allenatore: Roberto Rossi

MILAN (3-5-2): Piazza; Vitale, Fusetti (68′ Agard), Spinelli; Rizza (46′ Bergamaschi), Rask, Mauri, Simic (70′ Morleo), Kulis (84′ Nano); Dowie (46′ Giacinti), Salvatori Rinaldi. A disposizione Babb, Jane, Grimshaw, Premoli. Allenatore: Maurizio Ganz.

Il programma

Sabato 21 novembre

Ore 10: Tavagnacco-AS Roma



Domenica 22 novembre

Ore 14: Lazio-Inter

Ore 14.30: Hellas Verona-Florentia, San Marino Academy-Fiorentina, Pink Bari-Juventus, Orobica Bergamo-Milan

Ore 18: Napoli-Sassuolo

Rinviata: Ravenna-Empoli