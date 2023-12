Calcio serie d. Sangiuliano, ecco Girgi: "Serve fare punti»

Ha già fatto il suo esordio domenica scorsa in campionato nella sconfitta contro la Pistoiese, ora Alessio Girgi, difensore classe 2000, è stato presentato ufficialmente dal Sangiuliano City come rinforzo per la fascia sinistra. "Ho giocato una prima mezzora. Chiaramente - afferma - la condizione fisica non è ancora al meglio, perché mi sono allenato quasi sempre a livello individuale in questo periodo". Riguardo alla situazione generale, Girgi ha le idee chiare. "Servono punti e basta, a cominciare da domenica prossima nel derby con il Fanfulla. Ho visto una squadra che in allenamento fa molto bene, poi però qualcosa non va durante la partita". Una settimana fa il City aveva rescisso il contratto con Ciro De Angelis e Michele Lupinacci.M.T.