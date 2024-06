Inter, azzurro Marotta: "Rinnovo Lautaro? Manca solo la firma”

Milano, 16 giugno 2024 – C'è anche Beppe Marotta a Iserlohn, sede del ritiro della nazionale italiana per gli Europei 2024. Il presidente dell'Inter, intercettato dai cronisti presenti in Germania all’indomani della vittoria azzurra sull’Albania, non si è sottratto alle domande sulla stretta attualità riguardante la formazione nerazzurra. "Il mercato estivo? Siamo attenti a tutto, l'importante è che ogni giocatore abbia forte senso di appartenenza, che voglia continuare l'esperienza con noi. Abbiamo una situazione tranquilla, non abbiamo calciatori che si svincolano nell'immediato".

Questo anche perché, soprattutto per quel che riguarda i perni del gruppo, si sta agendo con largo anticipo. "Il rinnovo di Lautaro Martinez è virtualmente fatto, si tratta di raccogliere la firma, non è semplice perché è in Argentina, ma è già fatto. Inzaghi? Ha dimostrato di essere un valore aggiunto. Il suo rinnovo è segno di continuità, non ci saranno problemi perché entrambe le parti vogliono continuare. Il suo ciclo non è nemmeno alla metà del percorso".

Già sistemata ufficialmente la situazione di Nicolò Barella, che ha rinnovato fino al 2029 e anche ieri è stato determinante con l'Italia. "È un giocatore che ha l'umiltà del gregario ma ha anche del talento. Come giocatore è moderno e completo. Se può giocare nel ruolo di Calhanoglu? Sì, ha tutte le qualità: visione, appoggio e lancio, oggi è un giocatore dal punto di vista agonistico molto valido ed eclettico".

Soddisfazione, per Marotta, nel vedere un blocco di giocatori nerazzurri in nazionale: "L'Italia è il patrimonio che deve unire tutti i club, il fatto che ci sia questo zoccolo duro di interisti ci riempie d'orgoglio per tutto il lavoro fatto e per la crescita che hanno avuto i ragazzi. Siamo molto orgogliosi che l'Inter possa dare il suo contributo".