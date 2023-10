Calcio femminile. Coppa Italia, milanesi in campo. Il Diavolo cerca i quarti a Verona

La Coppa Italia femminile entra finalmente nel vivo: è tempo di ottavi di finale, previsti in gara secca in casa della squadra peggio piazzata in graduatoria dopo il cambio di format promosso dalla Divisione Serie A Professionistica. Dopo che il Como affronterà in trasferta il Napoli all’ora di pranzo, toccherà al Diavolo scendere in campo in casa dell’Hellas Verona alle 15. Reduce dalla sconfitta di misura incassata contro la Juventus, che non ha permesso di dare continuità al successo con le partenopee nel turno precedente, il Milan vuole riscattarsi centrando la vittoria in Veneto, prima di affrontare sabato sera l’insidiosa trasferta a Como: "Dobbiamo crederci, il campionato è lunghissimo e ci sarà anche il ritorno. Siamo tutti arrabbiati per il risultato con la Juve ma abbiamo fatto una bella prestazione. Non abbiamo portato a casa nulla, ma ho visto un grande Milan" le parole di Maurizio Ganz. Domani, invece, saranno le nerazzurre a fare visita alla Lazio puntando a strappare il pass per i quarti di finale: alle 15 l’Inter cercherà di bissare il successo ottenuto in campionato in casa del Sassuolo per 2-1 che è valso il terzo posto in classifica: "Ci portiamo a casa la sofferenza e la determinazione mostrata dalle ragazze perchè identificano la grande compattezza del gruppo e la nostra voglia di vincere", il commento di Guarino.