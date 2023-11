Calcio a cinque femminile. San Donato ora è in piena crisi, batosta anche da Montesilvano

Il copione è purtroppo sempre lo stesso. Le ragazze del calcio a 5 di San Donato, della Kick Off, sono tornate dall’ultimo turno di campionato e dalla trasferta abruzzese con zero punti e dopo aver incassato l’ennesima goleada. Questa volta, contro il Montesilvano la sconfitta è per 4 a 2 e forse è meno dolorosa di altre volte visto le due reti delle lombarde. A siglarli Vanelli e Bortolini. Rimane comunque una situazione di allarme: i gol subiti dopo otto giornate di regular season sono 26 contro i 13 realizzati dalle All Blacks. La formazione di coach Riccardo Russo ha incassato la terza sconfitta di fila e la vittoria manca quasi da un mese: l’ultimo successo risale al 29 ottobre, per 3 a 0 contro il Royal Lamezia. Da allora, solo una serie di risultati negativi, nell’ordine, il k.o con il Bitonto per 7 a 1, quello con il vip per 4 a 0 e l’ultimo di sabato. La rotta deve essere invertita e anche alla svelta. La posizione in classifica del club si complica visto che le lombarde ora sono in piena zona retrocessione con sei punti. Domenica, tra le mura amiche del palazzetto del parco Enrico Mattei, c’è la possibilità di far bene contro un avversario, Pelletterie, penultimo in classifica con 1 solo punto. Un successo non solo darebbe un po’ di ossigeno ai fini della competizione, ma di certo risolleverebbe gli animi.

Giuliana Lorenzo