Sciopero mezzi pubblici a Milano e in Lombardia: da Atm a Trenord, ecco tutti gli orari di giovedì 18 luglio

Milano, 13 luglio 2024 – Confermato per domani, giovedì 18 luglio lo sciopero nazionale di 4 ore di tutto il personale del trasporto pubblico locale, con modalità stabilite a livello territoriale. A rischio teni, autobus, tram e metropolitana. La conferma viene dalla Filt Cgil In merito protesta indetta unitariamente a Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna per il rinnovo del contratto nazionale Autoferrotranvieri ed Internavigatori.

Le motivazioni dello sciopero

“Il rinnovo del Ccnl - spiega la Federazione dei Trasporti della Cgil - la cui trattativa è stata interrotta per l'atteggiamento non costruttivo delle associazioni datoriali, è un diritto irrinunciabile per restituire dignità a tutti gli autoferrotranvieri ed è il primo elemento indispensabile allo sviluppo del trasporto pubblico nell'interesse di lavoratrici, lavoratori, cittadini e per una crescita sostenibile del Paese”. “Inoltre è importante - sottolinea infine la Filt Cgil - rinnovare il contratto in tempi rapidi anche in vista di eventi importanti come il Giubileo e le Olimpiadi invernali che impatteranno notevolmente sulla mobilità e contestualmente serve un impegno concreto da parte del Governo e delle forze politiche per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti”.

Lo sciopero in Lombardia

Atm

Secondo quanto comunicato da Atm “a Milano, lo sciopero potrebbe avere conseguenze sulle nostre linee dalle 8:45 alle 12:45. Per la funicolare Como-Brunate, invece, l'astensione, dal lavoro potrebbe avere conseguenze sul servizio dalle 10 alle 14.

Trenord

Ecco quanto prevede Trenord: dalle 9 alle 13 di giovedì 18 luglio, a causa di uno sciopero al quale potrebbe aderire il personale del gestore dell'infrastruttura Ferrovienord, il servizio ferroviario potrà subire cancellazioni e variazioni su alcune linee. L'agitazione non coinvolge il personale di Trenord.

In particolare, potranno essere interessati i treni che circolano su rete Ferrovienord, cioè le linee regionali e suburbane che raggiungono Milano Bovisa e Milano Cadorna - da e per Saronno (S3), Seveso/Camnago (S4) , Canzo/Asso, Novara Nord, Como Lago, Varese/Laveno - e la Brescia-Iseo-Edolo . Lo sciopero potrà causare variazioni anche sul servizio delle linee ''miste'' che transitano su entrambe le reti, Ferrovienord e Rfi , cioè i collegamenti S1 Saronno-Milano-Lodi, S2 Mariano Comense-Milano Rogoredo, S9 Saronno-Milano Lambrate, S12 Cormano Cusano Milanino-Milano-Melegnano, S13 Garbagnate Milanese-Milano-Pavia. Non saranno interessati i treni circolanti unicamente sulla rete ferroviaria Rfi.

su Milano Cadorna, Milano Centrale e Milano Porta Garibaldi e S50 Malpensa Aeroporto-Bellinzona. Per garantire il collegamento con l'Aeroporto di Malpensa, saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto (da via Paleocapa, 1) e tra Busto FS e Malpensa Aeroporto. In attuazione di quanto previsto dalle modalità di sciopero, i treni circolanti esclusivamente su rete Ferrovienord con partenza prevista dalla stazione di origine entro le 9 arriveranno alla destinazione finale. Sulle linee ''miste'', occorre considerare l'orario di partenza dalle stazioni di cambio rete - Milano Bovisa e Seregno. Informazioni in tempo reale sulla circolazione saranno disponibili sulle pagine di ogni linea della App e del sito Trenord. Si invitano i passeggeri a prestare attenzione ad annunci sonori e monitor di stazione.

Atb e Teb

“Atb e Teb comunicano che giovedì 18 luglio 2024 potrebbero verificarsi disagi sui servizi della rete Atb e sulla linea tramviaria T1 Bergamo-Albino dalle e 15:30 alle 19:30 . Pertanto, il servizio non sarà garantito dalle 15:30 fino alle 19:30. Limitatamente alla tratta Aeroporto-Stazione della Linea 1 il servizio verrà svolto, seppur in forma ridotta, anche nella fascia dalle 15.30 alle 19.30.

Autoguidovie Monza e Brianza

L’azienda assicura che saranno garantite le corse in partenza dai capolinea e indicate negli orari pubblicati da inizio servizio alle 18 e dalle 22:01 a fine servizio. Pertanto, potrebbero non essere garantite tutte le corse in partenza nella fascia oraria: dalle 18:01 alle 22 .

Nord Est Trasporti