Ballottaggio a Trezzano sul Naviglio, chi sarà il nuovo sindaco tra Sandra Volpe e Giuseppe Morandi?

Trezzano sul Naviglio (Milano), 24 giugno 2024 – Cittadini al voto a Trezzano sul Naviglio per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida al ballottaggio è tra Sandra Volpe e Giuseppe Morandi. Chi vincerà?

Alle urne altri sei Comuni della Provincia di Milano: Cusano Milanino, Lainate, Paderno Dugnano, Novate Milanese, Peschiera Borromeo e Settimo Milanese, tutte città over 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo, come invece avvenuto a Rozzano, Cormano e Cesano Boscone.

I RISULTATI

Affluenza

L’affluenza nella provincia di Milano – come ci si aspettava – si è rivelata più bassa rispetto al primo turno: alle 23 di domenica ha votato il 32,64% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 26,79% degli elettori sei sette comuni 36,71%. A Trezzano sul Naviglio, alle 23 aveva votato il 31,83%.

Sandra Volpe

La sinistra di Trezzano si è unita per affrontare il ballottaggio alle elezioni comunali. Al primo turno, la coalizione che sostiene Sandra Volpe (Pd, Movimento 5 Stelle, le liste civiche Trezzano con Sandra e Trezzano Oltre) ha raggiunto il 43,50%, contro il 49,12% della coalizione di centrodestra per eleggere il candidato Giuseppe Morandi (Fratelli d’Italia, Morandi sindaco, Forza Italia, Lega e Noi Moderati). In mezzo, c’è il 7.37% ottenuto dalla lista Il Ponte-Avs che sosteneva il candidato sindaco Vittorio Ciocca. "I punti in comune dei due programmi sono decisamente maggiori rispetto alle differenze - ha commentato la coalizione a sostegno di Volpe -. Tutte le forze politiche si sono dimostrate pronte a collaborare e unirsi su un terreno comune che vede valorizzare ciò che di buono è stato fatto, portando preziosi elementi di discontinuità. Tutto per raggiungere un unico obiettivo: il bene di Trezzano. Proprio per questo ufficializziamo che la lista il Ponte-Alleanza Verdi e Sinistra Italiana entra nella coalizione a sostegno di Sandra Volpe sindaca". "Un sano compromesso per evitare il peggio - ha commentato Ciocca -. Ho firmato l’apparentamento con la coalizione di centrosinistra che sostiene Sandra Volpe nel turno di ballottaggio. La decisione dell’apparentamento è stata presa collegialmente. Essendo una forza di sinistra riteniamo prioritario fermare l’avanzata della destra che l’esito del primo turno colloca in posizione di vantaggio e vogliamo esserci per affermare, anche a livello locale, i valori della Costituzione nata dalla Resistenza. Non siamo interessati - ha proseguito Ciocca - a occupare posti in giunta, ma a portare la nostra azione di proposta e di controllo dell’azione amministrativa all’interno del consiglio comunale in rappresentanza dei cittadini che ci hanno votato". A sostegno di Volpe è arrivato anche il comunicato di Italia Viva che invita a votare per la candidata.

Giuseppe Morandi

Giuseppe Morandi, tributarista, professore in contabilità e amministrazione alla Fondazione Clerici ad Abbiategrasso ed esperto di amministrazione pubblica, ha 43 anni, è tra le fila di Fratelli d’Italia ed è stato scelto dalla coalizione del centrodestra per affrontare la candidata civica che ha vinto le primarie del centrosinistra, Sandra Volpe. "Competenza, capacità, amore per un territorio dove sono nato, cresciuto e dove ho sempre lavorato: si parte da questi principi semplici ma fondamentali", ha dichiarato Morandi, sostenuto dal suo partito, dalla Lega, Forza Italia e Noi Moderati. "Le mie origini sono agricole e la mia visione è su un futuro fatto di nuove prospettive, cambiando la gestione dell’amministrazione che va rivoluzionata - spiega il candidato -, dalla salute al welfare, dalla tutela ambientale alla sicurezza. Un tempo in via Boito c’era "la Palazzina della Salute", smantellata dalla sinistra, ed è ora di ridisegnare la salute di un territorio lasciato all’abbandono. Faremo di tutto per riportare i medici di base a Trezzano, vogliamo creare un centro anziani e ampliare i servizi destinati alla terza età". Tra gli obiettivi, anche un occhio "su viabilità e sicurezza: nuove progettazioni urbanistiche, con verifiche sulla scarsa illuminazione delle strade e un intervento complessivo per riqualificare la città. I fondi del Pnrr sono stati utilizzati poco e male, perdendo una grande opportunità. Ora bisogna avere una visione globale per cambiare davvero Trezzano".