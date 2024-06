Ballottaggio a Settimo Milanese, chi sarà il nuovo sindaco tra Fabio Rubagotti e Ruggiero Delvecchio?

Settimo Milanese (Milano), 24 giugno 2024 – Cittadini al voto a Settimo Milanese per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida al ballottaggio è tra Fabio Rubagotti e Ruggiero Delvecchio. Chi vincerà? Nessun apparentamento e nessuna indicazione di voto da parte dei tre esclusi dal secondo turno elettorale.

Alle urne altri sei Comuni della Provincia di Milano: Cusano Milanino, Lainate, Paderno Dugnano, Novate Milanese, Peschiera Borromeo e Trezzano sul Naviglio, tutte città over 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo, come invece avvenuto a Rozzano, Cormano e Cesano Boscone.

I RISULTATI

Affluenza

L’affluenza nella provincia di Milano – come ci si aspettava – si è rivelata più bassa rispetto al primo turno: alle 23 di domenica ha votato il 32,64% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 26,79% degli elettori sei sette comuni 36,71%.

Fabio Rubagotti

Fabio Rubagotti, candidato sindaco del centrosinistra, sostenuto da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Settimo in Comune per Fabio Rubagotti, Generazione Settimo e Movimento 5 Stelle, al primo turno ha ottenuto il 43,69% delle preferenze. Avvocato, classe 1978, dall’estate 2023 assessore al Bilancio e vicesindaco uscente dopo nove anni da Presidente del Consiglio Comunale. La coalizione punta punta sulla continuità con la candidatura come consigliera comunale (capolista del Pd) del sindaco uscente Sara Santagostino. segno della continuità: la coalizione di centrosinistra ha scelto Fabio Rubagotti come candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2024. Il Comune di quasi 20mila abitanti, alle porte di Milano, è una delle ultime roccaforti “rosse” nell’area del Nord-Ovest. L’obiettivo per il futuro è chiaro: "Dare continuità all’esperienza in corso e confermare l’attuale maggioranza che governa Settimo Milanese". Strizzando l’occhio ai giovani: "Grazie al radicamento sul territorio e alla capacità di coinvolgere nuove energie della nostra comunità locale, ci sono le condizioni per ampliare ulteriormente l’attuale compagine di governo aprendosi in particolare alle giovani generazioni e alle loro istanze di rinnovamento".

Ruggiero Delvecchio

Ruggiero Delvecchio, 35 anni, imprenditore, è il candidato di centrodestra sostenuto da Forza Italia, Lega e liste civiche Oltre e “Fratelli di Settimo“ che al primo turno ha ottenuto il 23,72%. Per quanto riguarda il programma elettorale una delle priorità sono le periferie. "Dico subito che non mi candido solo a sindaco di Settimo, ma anche di Vighignolo, di Cascine Olona, di Seguro, di Villaggio Cavour e di tutti i quartieri troppo spesso dimenticati in questi anni". E ancora il problema del trasporto pubblico: "Proprio in questi giorni stiamo promuovendo una petizione per invitare il Comune ad avviare una “class action“ a tutela dei pendolari che da anni subiscono disagi", aveva spiegato. Il candidato sindaco Delvecchio, che da quindici anni siede tra i banchi della minoranza e della coalizione del centrodestra, vuole "una città più curata, più sicura, più pulita, più viva e vivibile. Una città a misura di famiglia e capace di coniugare le esigenze degli anziani con quelle dei giovani, in grado di offrire lavoro, servizi e svago senza dovere necessariamente recarsi a Milano". Una sfida tutt’altro che facile, dopo decenni di governi di centrosinistra.