Ballottaggio a Novate Milanese, chi sarà il nuovo sindaco tra Daniela Maldini e Gian Maria Palladino

Novate Milanese (Milano) 24 giugno 2024 – Cittadini milanesi al voto a Novate Milanese per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida al ballottaggio è tra Daniela Maldini e Gian Maria Palladino. Chi vincerà?

Alle urne altri sei Comuni della Provincia di Milano: Cusano Milanino, Lainate, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio, tutte città over 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo, come invece avvenuto a Rozzano, Cormano e Cesano Boscone.

I RISULTATI

Affluenza

L’affluenza nella provincia di Milano – come ci si aspettava – si è rivelata più bassa rispetto al primo turno: alle 23 di domenica ha votato il 32,64% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 26,79% degli elettori sei sette comuni al voto, alle 12 il 10,59 %. Alle 23 di domenica l’affluenza a Novate Milanese era del 32,76%.

Daniela Maldini

Daniela Maldini è la sindaca uscente, candidata Pd del centrosinistra con l’appoggio di quattro liste, Bella Novate, Daniela Maldini sindaco, Alleanza verdi sinistra e reti civiche e il Partito democratico. "Lavorare insieme è la nostra parola d’ordine la nostra sfida. Sollecitare la partecipazione di tutti i cittadini è la condizione per riuscire in una impresa difficile. Nel nostro programma indichiamo gli strumenti affinché questo non resti un auspicio ma diventi un terreno concreto di impegno. Per questo voglio che orgogliosamente Novate continui a migliorare", ha spiegato Daniela Maldini. "Attenzione ai bisogni dei cittadini, vicinanza agli studenti con il nuovo campus universitario, risposte certe per i giovani e una rsa per gli anziani. Una Novate insomma che non lascia indietro nessuno". Maldini è in svantaggio contro il suo sfidante, perché al primo turno ha ottenuto il 34,5% dei voti.

Gian Maria Palladino

Gian Maria Palladino, 49 anni, alfiere del FdI e del centrodestra conta su voti di Lega, Forza Italia e Novate Civica. Inoltre, dovrebbe contare sui voti provenienti dagli elettori di una liste civica che, non senza polemiche, si è apparentata col centrodestra: NovateSi Vive e Solidale. Al primo turno si è fermato al 42,5%.