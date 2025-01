La visita della ministra Locatelli alla gelateria Includiamo: “Una dolce opportunità”

Cerro al Lambro (Milano) – Una gelateria inclusiva, dove lavorano anche sette ragazzi disabili. “Includiamo”, nata nel 2023 da un’idea dell’associazione e cooperativa sociale La Tela di Matilda, ha ricevuto ieri una visita d’eccezione. Quella della ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli che, dopo una mattinata trascorsa prima al Centro disabili “Rugiada” di Calolziocorte e poi alla fondazione Maria Cosway di Lodi, nel pomeriggio ha fatto tappa a Riozzo, frazione di Cerro al Lambro.

Ad accoglierla lo staff della gelateria, a partire dalla presidente della Tela di Matilda, Anna Lazzerini. La figlia di Anna, Matilda, una bimba di quasi dieci anni affetta da una malattia rara, è stata la mascotte del pomeriggio. È a lei che sono dedicati i progetti e le attività dell’omonima associazione. Tra un caffè e un assaggio di gelato, l’incontro con la ministra è stato l’occasione per trattare svariati temi, dalle difficoltà delle famiglie con figli disabili all’importanza di una sinergia tra istituzioni ed enti del terzo settore. “Entro l’anno verrà emesso un bando per l’inclusione lavorativa, rivolto agli enti del terzo settore - ha annunciato Locatelli -. Un altro bando riguarderà la ristrutturazione d’immobili per la coabitazione. L’obiettivo è creare opportunità”.

La gelateria è stata inaugurata 16 mesi fa come contesto d’inclusione e socialità. E così, sotto la regia degli organizzatori del progetto, alcuni giovani con disabilità possono sentirsi utili raccogliendo le ordinazioni e servendo ai tavoli. Attualmente vi lavorano, in collaborazione con l’associazione Assia e la cooperava sociale Eureka, Paola, Federico, Alessio, Zorana, Marcello, Francesca e Fabiola. “In estate serviamo gelati, mentre in inverno thé, cioccolate e colazioni. La formula funziona - spiega Anna Lazzerini -. La visita della ministra Locatelli ci ha riempito di gioia ed è stata l’occasione per illustrare gli altri progetti che abbiamo in agenda. Tra questi, l’acquisizione di un immobile ad Albera Ligure, in Piemonte, per dare la possibilità ai disabili e alle loro famiglie, nonché a nuclei in condizioni di disagio economico, di concedersi una vacanza a costi calmierati”. Non è la prima volta che la ministra Locatelli visita le realtà sociali del Sud-Est Milanese. L’anno scorso ha fatto tappa al teatro Toscanini di Segrate per le prove di uno spettacolo messo in scena dall’associazione per disabili “I ragazzi di Robin”.