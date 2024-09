Ilaria Salis e Zerocalcare insieme alla Fabbrica del Vapore per il tour antifascista

Si chiama “Questa non sarà breve” il tour che Ilaria Salis, eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, eletta dopo 16 mesi di carcerazione preventiva in Ungheria, intraprenderà per dire grazie a chi le è stato vicino e per fare in modo che non cada l'attenzione su chi è ancora detenuto in Ungheria. Il tour per una solidarietà antifascista in Europa partirà domani alle 17:30 alla Fabbrica del Vapore di Milano dove sarà insieme a Zerocalcare. E insieme a Zerocalcare sarà anche nella tappa successiva il 21 alle 18:30 al festival Propaganda Schuster.

Il tour "è per me molto importante - ha spiegato Salis in una storia su Instagram - sia perché sarà un'occasione, finalmente, di incontrare di persona chi mi è stato vicino e mi ha sostenuto nei momenti più difficili, sia perché avremo modo di parlare di repressione, antifascismo e solidarietà in Europa". "In particolare - ha aggiunto - questi incontri saranno momenti per ricordare che ci sono ancora molte persone indagate e detenute per i fatti di Budapest e nessuna deve essere lasciata sola". "La solidarietà - ha concluso - può e deve essere un'energia non solo utile ad affrontare e superare le emergenze, ma per camminare insieme verso un orizzonte comune".