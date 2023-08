La Festa dell’Unità nell’ex Macello con Schlein , Bonaccini e Sala e la sfida Capelli-Minniti

Milano, 24 agosto 2023 – Che macello la Festa dell’Unità. Cos’avete capito? Quest’estate la kermesse milanese del Partito democratico si svolgerà all’ex Macello di viale Molise dal 6 al 10 settembre. Il luogo, come in altre occasioni, non è stato scelto a caso, spiega la parlamentare, segretaria meneghina e candidata unica alla segreteria lombarda del partito Silvia Roggiani: "Abbiamo optato per un luogo di trasformazione di Milano per la nostra Festa di quest’anno. L’ex Macello è protagonista del progetto legato al concorso Reinventing Cities, un progetto che dà una risposta, almeno parziale, ad alcuni bisogni che oggi si manifestano in città, a partire da quello della casa. Anche in passato abbiamo scelto altri luoghi-simbolo per la Festa dell’Unità come gli ex scali ferroviari Romana, Farini e Genova e l’ex Karma a Corvetto, luoghi che invece di essere abbandonati vengono riqualificati". Il progetto che riguarda l’ex Macello si chiama Aria, è stato presentato da Redo Sgr Spa e trasformerà l’area dell’ex macello con case e spazi pubblici.

Luogo a parte, il taglio del nastro della Festa del Pd è fissato il 6 settembre alle 18.15 alla presenza del segretario lombardo del Pd Vinicio Peluffo e della stessa Roggiani. La citazione dei vertici locali del partito non è casuale, perché la Festa dell’Unità quest’anno cadrà in piena fase di congressi territoriali regionale e cittadino. Entro sabato dovranno essere consegnate le candidature e le mozioni collegate. Il congresso lombardo e milanese si svolgerà il 1° ottobre dalle 8 alle 20.

A livello lombardo , come anticipato, c’è la candidatura unitaria della Roggiani. A livello milanese, invece, la sfida sarà tra Alessandro Capelli, vicino alla Schlein, e Santo Minniti, area riformista, presidente del Municipio 6. Non è escluso che durante la kermesse milanese dei dem ci sia spazio per dibattiti pre-congressuali e per un duello Capelli-Minniti. Roggiani, intanto, annuncia di "aver invitato alla Festa Schlein, Bonaccini e altri esponenti nazionali Pd".

All’ex Macello ci sarà il sindaco Giuseppe Sala, mentre dalla sede nazionale del Nazareno escludono inviti per esponenti del Governo e del centrodestra alle Feste dell’Unità. "Con gli avversari ci vedremo in Parlamento", la linea dettata da Schlein.

Roggiani guarda già alla segreteria lombarda, dove la sua elezione appare scontata: "Ci sono tre temi che affronteremo durante la Festa dell’Unità. Il primo è la sanità: il Governo continua a tagliare su questo settore, stiamo scendendo sotto la spesa media europea. E la Regione Lombardia continua con il ricatto “o paghi o aspetti la visita’’ e mortifica la sanità pubblica. Il secondo tema è il Pnrr: è allucinante che il presidente lombardo Fontana non abbia detto una parola sul fatto che la Lombardia rischi di perdere 700 milioni di euro di finanziamenti del Pnrr. Il terzo tema è la casa: la gestione fallimentare di Aler è davanti agli occhi di tutti".

Sul futuro del Pd interviene anche la vicesindaco Anna Scavuzzo: "Non è un segreto che io non sia stata una supporter della Schlein al congresso, ma sono una sincera democratica e non è la prima volta che sono in minoranza nel Pd. Penso che nel nostro partito ci sia bisogno di rafforzare una mentalità di governo e non solo di opposizione. È giusto che la segreteria nazionale punti su alcune battaglie chiare come il salario minimo, ma bisogna ricordarsi che in molte parti d’Italia, tra cui Milano, il Pd è forza di governo. Bisogna dare spazio alle diverse anime del partito, che deve mantenere una vocazione maggioritaria". Scavuzzo sosterrà Roggiani a livello lombardo e Capelli a livello milanese.