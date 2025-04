Tre mobilitazioni in poche ore in centro a Milano: manifestazioni contro riarmo e decreto sicurezza e corteo pro Palestina

Milano, 5 aprile 2025 – Oggi, sabato 5 aprile 2025, a Milano giornata di mobilitazioni lungo le strade del centro città. Tre appuntamenti distinti ma con alcune parole comuni, tra cui soprattutto un secco 'no' alla guerra.

Iniziativa contro il riarmo

Ma partiamo dalla prima iniziativa. Alle 15, in piazza della Scala in programma la manifestazione per la pace e contro il riarmo 'L'UE è una dittatura guerrafondaia' promossa da Marco Rizzo, coordinatore di Democrazia sovrana e popolare. "L'Ue è una tirannia dei mercati - ha spiegato Rizzo -. E' il contrario della democrazia. Vogliono spaventarci andando da un'emergenza all'altra. Ora dicono 'All'armi siam europeisti' agitando lo spettro di una guerra inesistente per i profitti generati dalla spesa militare".

Corteo pro Pal e contro decreto sicurezza

Dopo dopo, alle 17, da porta Venezia partirà invece come ogni sabato il corteo pro Palestina, che terminerà in piazza San Babila, proprio dove alle 18 è in programma la tappa finale della 'mobilitazione diffusa', con varie tappe in città, contro il decreto sicurezza. Una manifestazione che gli organizzatori, un rassemblement di diverse sigle e realtà della città, intendono come "un'azione unitaria che raccoglie molte realtà, unendo le forze contro la deriva autoritaria sempre del nostro paese e del mondo intero".

Le “zone rosse”

La mobilitazione intende anche accendere un faro sulle 'zone rosse', recentemente prorogate ed estese a Milano. L’ordinanza prefettizia che istituisce aree con controlli rinforzati nei quartieri più sensibili di Milano è stata prorogata dal 1° aprile al 30 settembre 2025. Questi i quartieri aggiunti all’elenco delle zone dove vietare la presenza di soggetti considerati pericolosi o con precedenti penali: quella di via Padova, quella delle Colonne di San Lorenzo e il quartiere “dei Fiori” a Rozzano.