Lombardia, M5s presenta mozione : “Stop al riarmo, Aula pensa sia opportuno finanziare guerra e tagliare pensioni?”

Milano, 28 marzo 2025 - Il Movimento 5 Stelle della Lombardia porterà in Consiglio regionale il prossimo martedì una mozione su ReArm Europe, il piano di riarmo dell'Ue. Come spiegato dal capogruppo pentastellato Nicola Di Marco, il documento "chiede una cosa semplice: il Consiglio regionale della Lombardia pensa sia opportuno proseguire la corsa al riarmo o ritiene che gli stessi investimenti andrebbero destinati a promuovere la competitività, gli obiettivi a lungo termine e le priorità politiche dell'Unione europea come spesa sanitaria, sostegno alla filiere, incentivi all'occupazione e investimenti green?".

Una risposta, secondo Di Marco, "dalla quale non si può scappare, come ha fatto in Parlamento la presidente Giorgia Meloni tornando a parlare del passato invece che assumersi la responsabilità di dire alla nazione quale sarà il suo futuro". Insomma, "non possiamo restare a guardare mentre si tagliano stipendi, pensioni e servizi essenziali per finanziare la guerra", e specie in un momento "in cui sentiamo più parlare di 'kit di sopravvivenza' che di 'negoziati di pace', noi riteniamo necessario che tutte le forze politiche prendano una posizione chiara, di modo siano chiare le responsabilità davanti ai cittadini" conclude Di Marco, ricordando che il M5s sabato 5 aprile sarà in piazza a Roma per ribadire "l'urgenza di fermare questa folle spirale, che sta trascinando l'Europa verso scenari di guerra sottraendo risorse alla sanità, agli stipendi, alle pensioni e ai servizi per i cittadini".