Bilancio del Comune, la Lega presenta quasi 9.000 emendamenti. La maggioranza: “Speriamo almeno che li abbiano letti”

Milano – Sono 8.794 gli emendamenti presentati dal gruppo della Lega in Consiglio comunale di Milano per il bilancio previsionale della città, arrivato oggi lunedì 18 dicembre nell'aula di Palazzo Marino. Un'azione che i consiglieri del Carroccio definiscono "di ostruzionismo e di proposta" perché "questo è l'unico modo per farci ascoltare dalla maggioranza".

Sosta e Area B

Moltissimi gli argomenti trattati negli emendamenti. “Chiediamo – spiega il segretario provinciale del Carroccio Samuele Piscina – che la sosta venga garantita ancora gratuita ai residenti, che area B e C possano continuare a essere gratuite sabato e domenica, che le auto Euro 3 benzina e euro sei diesel possano continuare a entrare in Area C”.

La movida

La Lega punta poi anche a “chiedere maggiore sicurezza e quindi più vigili sulle nostre strade, e il divieto della vendita di alcolici dopo le 22, visti i problemi di movida che abbiamo. Queste sono le priorità che stiamo cercando di portare avanti all'interno dell'aula”.

Sindaco al tavolo

Secondo Piscina, quindi, “è evidente che, a fronte di tutti questi emendamenti, se il sindaco vuole approvare quello che è il bilancio prima della pausa invernale, quindi entro il 23 di dicembre, deve sedersi al tavolo, altrimenti difficilmente riuscirà a farlo”.

Ironia Dem

Ma l'azione di ostruzionismo delle opposizioni viene guardata con ironia dalla maggioranza. "Speriamo almeno che li abbiano letti – commenta il capogruppo dem Filippo Barberis – perché sul Documento unico di programmazione ne avevano generati migliaia in maniera automatica, facendo uscire fuori delle castronerie anche contrarie a quello che predicavano. È solo un modo per sbattere un plico di fogli sul tavolo e avere più potere contrattuale, ma noi non voteremo nulla che va contro i nostri indirizzi".