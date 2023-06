Silvio Berlusconi, il consigliere Pd Paolo Romano: “Lutto nazionale? Non in mio nome”

La decisione del governo di Giorgia Meloni di proclamare lutto nazionale per la morte di Silvio Berlusconi non è piaciuta a tutti. “Presidente Meloni, questo lutto nazionale non è in mio nome”, ha scritto il consigliere regionale lombardo del Partito democratico, Paolo Romano.

Sull’argomento, bisogna aprire una parentesi. I funerali di Stato – totalmente a carico dello Stato – sono, per legge, un diritto di ogni ex presidente del Consiglio. E Berlusconi, quella carica, l’ha ricoperta quattro volte. Diversamente, la proclamazione del lutto nazionale è un atto discrezionale del Governo e mai, prima di ora, era stato deciso per la morte un ex presidente del Consiglio.O meglio, in passato era stato proclamato per Carlo Azeglio Ciampi e Giovanni Leone, ma entrambi furono anche Presidenti della Repubblica (carica attualmente ricoperta da Sergio Mattarella).

Una fatto sottolineato anche dal consigliere regionale Romano, ricordando che il fondatore di Forza Italia fu “condannato per frode fiscale, intrattenne accordi economici con Cosa Nostra, fece votare al Parlamento italiano che Ruby fosse la nipote del presidente egiziano rendendoci ridicoli in Europa e nel mondo per sue questioni private”.

Polemiche anche per la festa organizzata dal circolo Arci Blob di Arcore per festeggiare la scomparsa dell'ex premier. “Uno squallore” il commento di Alessandro Corbetta, brianzolo e capogruppo della Lega in Regione Lombardia. Una 'festa' chiamata dagli organizzatori “Dipartyto”: “Comprendiamo che il Berlusconi politico possa non aver raccolto solo simpatie – dichiara Corbetta – ma il livello di bassezza a cui è arrivato Arci Blob è deplorevole. La Lega esprime la massima solidarietà, e rinnova le proprie condoglianze alla famiglia Berlusconi”.