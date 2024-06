Ballottaggio a Lainate, chi sarà il nuovo sindaco tra Alberto Landonio e Danila Maddonini

Lainate (Milano), 24 giugno 2024 – Cittadini milanesi al voto a Lainate per l’elezione del nuovo sindaco. La sfida al ballottaggio è tra Alberto Landonio e Danila Maddonini. Chi vincerà?

Alle urne altri sei Comuni della Provincia di Milano: Cusano Milanino, Novate, Paderno Dugnano, Peschiera Borromeo, Settimo Milanese e Trezzano sul Naviglio, tutte città over 15mila abitanti per cui la legge prevede il secondo turno qualora nessun candidato raggiunga la maggioranza assoluta al primo, come invece avvenuto a Rozzano, Cormano e Cesano Boscone.

I RISULTATI

Affluenza

L’affluenza nella provincia di Milano – come ci si aspettava – si è rivelata più bassa rispetto al primo turno: alle 23 di domenica ha votato il 32,64% degli aventi diritto. Alle 19 aveva votato il 26,79% degli elettori sei sette comuni al voto, alle 12 il 10,59 %. Alle 23 di domenica l’affluenza a Lainate era al 27,79%.

Alberto Landonio

In testa c’è Alberto Landonio, candidato sindaco sostenuto dalle liste civiche Associazioni e territorio, Landonio sindaco, Unione democratica e Patto civico Landonio sindaco: ha ottenuto 4.069 voti pari al 33,19%. Con due mandati da sindaco alle spalle, dal 2009 al 2019, cinque anni di presidente del consiglio comunale dal 2019 al 2024, Landonio punta al tris.

Danila Maddonini

La sua avversaria è Danila Maddonini, vicesindaco dal 2019 a marzo 2024, candidata del centrodestra, sostenuta da Forza Italia, Noi Moderati, Fratelli d’Italia, Lega e dalla sua lista civica “Progetto Comune“, che ha ottenuto il 24,94%, pari a 3.058 voti. La Maddonini punta sul fatto che potrebbe essere il primo sindaco donna di Lainate e sull’appoggio espresso nelle ultime ore da Donato Re, arrivato ultimo al primo turno con 440 voti.