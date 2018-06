Milano, 24 giugno 2018 - Urne aperte dalle 7 alle 23, oggi, domenica 24 giugno, per il secondo turno di elezioni comunali in Lombardia. Sono 9 i ballottaggi in programma nella regione, per un totale di 217.214 elettori coinvolti. Alle urne un solo Comune capoluogo, Sondrio (a Brescia è stata sancita al primo turno la riconferma del sindaco Emilio Del Bono). Urne aperte dalle 7 alle 23. A Milano si vota in tre Comuni: Bareggio, Cinisello Balsamo, Gorgonzola (84.516 elettori). A Monza e Brianza si vota in cinque Comuni: Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso (114.293 elettori)

CINISELLO BALSAMO - Battaglia all’ultimo voto per la conquista della poltrona di sindaco di Cinisello Balsamo. Domenica 4 giugno le urne hanno sostanzialmente confermato i pronostici della vigilia: Giacomo Ghilardi si è dimostrato una candidatura autorevole per il centrodestra, che per la prima volta nella sua storia arriva in vantaggio al ballottaggio con un consenso del 45,94%; d’altro canto Siria Trezzi si è mostrata in gran spolvero portando a casa un 41,04% che appare rafforzato da un buon risultato personale e soprattutto da una tenuta del centrosinistra. Tra loro ci sono 1.294 voti di differenza che non sono pochi, ma che lasciano aperto ogni esito. Sono loro i candidati a sindaco che tra meno di quindici giorni si scontreranno al ballottaggio. Alle 12 l'affluenza alle urne per il ballottaggio è del 16,36%.

