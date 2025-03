Milano, maxi investimento sul servizio idrico e la consulenza dell’intelligenza artificiale sulla gestione dell’acqua

Milano, 20 marzo 2025 – Acqua economica a Milano rispetto al resto d’Italia e d’Europa ma è in arrivo un piano di investimenti da 323 milioni di euro per migliorare il servizio idrico cittadino anche con strumenti innovativi come gli algoritmi predittivi di intelligenza artificiale per gestire pressioni e volumi e per prevedere potenziali rotture dell' infrastruttura.

È quello messo in campo dalla società del Comune MM che si occupa di gestire il servizio idrico della città. Il piano di investimenti da 323 milioni di euro entro il 2028 appena varato "ha l'obiettivo di rendere sempre più efficiente il servizio idrico cittadino - ha ricordato Francesco Mascolo, amministratore delegato di MM Spa in occasione della Giornata mondiale dell'acqua -. La strada è tracciata: dopo aver già ridotto all'11,4% le perdite di rete a fronte di una media nazionale del 42%, puntiamo ora a scendere al 10%".

La sfida di MM è anche quella di coniugare l'efficienza con tariffe tra le più basse in Europa. A Milano, infatti, l'acqua costa circa un euro al metro cubo, rende noto la società. Le stime elaborate dal Global Water Intelligence evidenziano un costo di 1,2 euro ad Atene, 1,6 a Madrid, 3,8 a Londra, 3,9 a Parigi, 4,6 a Vienna e 4,9 ad Amsterdam. 5,1 a Bruxelles e 5,5 a Oslo. Fino ai 6,2 euro di Berlino.