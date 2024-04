Via Montenapoleone, Kering acquista palazzo settecentesco di 5 piani per 1,3 miliardi

Milano – Kering, gruppo internazionale del lusso che ha tra i suoi brand Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, acquista la società proprietaria “dell'iconico e storico immobile di via Montenapoleone 8, a Milano”, controllata da Blackstone Property Partners Europe, per un valore di circa 1,3 miliardi di euro.

L'investimento - si legge in una nota - si inquadra all'interno della strategia immobiliare selettiva di Kering, che intende assicurarsi posizioni altamente prestigiose e ambite per le sue Maison. Situato in uno degli incroci più importanti del Quadrilatero della moda, il palazzo settecentesco - aggiunge la nota - si sviluppa su cinque piani, per un totale di 11.800 metri quadrati di superficie lorda. L'immobile comprende più di 5.000 metri quadrati di superficie commerciale, una delle più ampie di via Montenapoleone.