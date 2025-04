Previsioni meteo Milano e Lombardia, qualche giorno di bello e poi la primavera si prende una settimana di vacanza

Milano 1 aprile 2025 _ Già fatto il cambio dell’armadio? Sino a venerdì tutto bene ma poi potrebbe servire qualche capo un po’ più pesante. Secondo gli esperti di 3bmeteo.com “da sabato un freddo impulso instabile scenderà sui Paesi danubiani, affacciandosi entro fine giornata al Nord-Est. Questo determinerà un primo peggioramento al Nord-Est con piogge e rovesci che nella giornata di domenica coinvolgeranno gran parte del Centro-Sud e solo occasionalmente il Nord-Ovest." "Il tutto accompagnato da un sensibile rinforzo del Grecale/Bora che favorirà un deciso calo delle temperature. Entro domenica, già al Nord-Est e sul medio-alto versante adriatico, le colonnine di mercurio scenderanno anche di una decina di gradi, con massime comprese tra 8 e 14 gradi. Il calo termico a inizio settimana coinvolgerà anche il resto dello Stivale, con valori massimi diffusamente inferiori ai 14 gradi lunedì".

E poi? "È ancora difficile dirlo con precisione - conclude il meteorologo di 3bmeteo - ma i modelli, al momento, intravedono già un rapido miglioramento nel corso della seconda decade di aprile, stante lo spostamento verso l’Europa orientale dell’instabilità e dell’aria fredda, a fronte di una nuova espansione dell’anticiclone sull’Europa centro-occidentale. Ancora locale maltempo potrebbe essere possibile al Sud sino al 9/10 aprile, mentre dal punto di vista termico le temperature si manterranno sotto le medie del periodo per gran parte della prossima settimana, in particolare sui versanti adriatici e al Meridione. In altre parole, la primavera si concederà una pausa per almeno 7/10 giorni”.

Quadro confermato anche da Arpa Lombardia: “L'espansione di una circolazione ciclonica proveniente da est isola un campo di alta pressione verso l'Europa centrale facendo confluire sulla regione correnti umide orientali; aumento quindi di nuvolosità e possibilità di precipitazioni anche a carattere di rovescio fino a mercoledì. La rimonta dell'alta pressione nella giornata di giovedì porta invece una nuova fase di stabilità, con cielo sereno o poco nuvoloso e temperature in aumento. Da domenica la discesa di una saccatura dalla Scandinavia implica una nuova fase instabile con precipitazioni e crollo delle temperature”.

Ecco le previsioni dettagliate per i prossimi giorni

Mercoledì 2 aprile 2025

Coperto nella notte, poi diminuzione della copertura dai settori orientali. Precipitazioni deboli sulla pianura nella notte; non esclusi rovesci specie su Appennino e Prealpi. Neve da 1200 metri. Temperature in pianura minime tra gli 8 e i 10 gradi, massime tra i 16 e i 19 gradi.

Giovedì 3 aprile 2025

Prevalentemente sereno con locali annuvolamenti sui rilievi. Precipitazioni assenti, tranne qualche possibile breve rovescio sulle Prealpi nel pomeriggio. Temperature minime in calo, massime in aumento. In pianura minime intorno ai 7 gradi, massime intorno ai 20.

Venerdì 4 aprile 2025

Prevalentemente soleggiato, con qualche locale annuvolamento. Precipitazioni assenti, non esclusi rovesci sulle Prealpi orientali nel pomeriggio. Temperature in lieve aumento.

Sabato 5 aprile 2025

Sabato la giornata sarà serena o poco nuvolosa, con assenza di precipitazioni e temperature in ulteriore aumento rispetto a venerdì.

Domenica 6 aprile 2025