Passeggeri in aumento del 12%: Malpensa e Linate meglio del pre Covid

Milano - Via libera del Consiglio d’amministrazione di Sea (la società che gestisce gli aeroporti di Linate e Malpensa) ai risultati del 2024, che hanno visto il traffico dei due scali milanesi superare i livelli del 2019, ultimo esercizio non penalizzato dagli effetti della pandemia Covid.

Linate e Malpensa hanno servito 39,3 milioni di passeggeri, con un aumento del 12% rispetto al 2023. Nel dettaglio, Malpensa ha gestito 28,7 milioni di passeggeri (aumento dell’11%) e Linate 10,6 milioni di passeggeri (aumento del 13%). La merce trasportata è stata pari a 728mila tonnellate, in crescita del 9% rispetto al 2023, mentre i ricavi della gestione, pari a 823,1 milioni di euro, hanno evidenziato un aumento del 7,9%. L’Ebitda consolidato, pari a 350,5 milioni di euro, risulta in crescita di 15,2 milioni rispetto all’esercizio precedente. L’Ebit è pari a 243,3 milioni (206,2 milioni nel 2023) e il risultato netto di gruppo ammonta a 170,6 milioni (+9,2%). Gli investimenti realizzati nel 2024 ammontano a 107,4 milioni (114,2 milioni nel 2023). L’indebitamento finanziario netto è pari a 254,4 milioni di euro, in diminuzione di 30,7 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2023.

La capogruppo Sea ha chiuso il 2024 con ricavi di gestione pari a 814,4 milioni (754,9 milioni nel 2023) mentre l’Ebitda è pari a 339,4 milioni (322,9 milioni nel 2023) e il risultato netto della Spa registra un utile di 163,9 milioni di euro. Nella nota si legge che la società si attende per l’anno in corso risultati “almeno in linea” con quelli del 2024.