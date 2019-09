Milano, 16 settembre 2019 - Sperlari, da 183 anni azienda ambasciatrice delle eccellenze di Cremona, ha inaugurato i nuovi uffici milanesi in piazza Duomo, nell'ambito della strategia di crescita del gruppo. La sede meneghina ospiterà le attività commerciali per il mercato italiano ed estero, mentre le altre funzioni resteranno a Cremona, dove si trova il più importante dei quattro stabilimenti del gruppo. "Lo sbarco nel cuore di Milano e' un passo importante nel nostro progetto di rilancio in Italia e nel mondo", ha detto l'amministratore delegato Piergiorgio Burei durante l'inaugurazione, sottolineando che "a Cremona c'e' la testa di questa azienda, il piu' importante dei nostri stabilimenti, dove stiamo crescendo e i volumi sono in aumento, motivo per cui non avrebbe senso spostarla altrove".

Gli spazi sono stati progettati da Il Prisma, con aree di lavoro condiviso e una forte personalita' grafica ideata e realizzata da Publicis Groupe, con spazi aperti e luminosi pensati anche per lo smartworking. "Volevamo un posto che rispecchiasse le due anime della societa', tradizione e innovazione. Siamo attenti all'Italia, ma proiettati verso l'estero e Milano e' parte di quello che vorremmo fare in futuro, e' una vetrina sul mondo", ha detto Burei. "Non possiamo che essere felici quando qualcuno apre in citta' fabbriche, uffici e da' lavoro. Il minimo comune denominatore e' il lavoro, se lo crei metti d'accordo tutti. Partiamo dalla tradizione e guardiamo al futuro, con uno sguardo di lungo termine", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, presente all'inaugurazione. Sulla stessa linea anche il sindaco di Cremona, Gianluca Galimberti, che ha sottolineato come ci sia "bisogno di queste storie, di territori vivi e protagonisti. E' un dovere, anche per la citta' di Cremona, e lo stiamo rispettando, assumendoci le responsabilita' e mostrando un territorio coeso e compatto".

