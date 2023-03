Il sindaco Sala pensa a una stretta sugli affitti brevi a Milano. Un tetto ad Airbnb?

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala

Milano – Una stretta sugli affitti turistici a Milano come già avviene a Venezia, dove il tetto massimo è di 120 giorni all'anno. Ad annunciarla è il Comune di Milano che fa appello al governo perché permetta di applicare anche in città questo provvedimento, non tanto per i singoli proprietari che affittano una casa ma per le piattaforme e le società che su questo hanno creato un business, come ad esempio Airbnb. A Milano ormai il caro affitti è diventato un tema scottante, con i prezzi delle case sempre più alti che spesso impediscono a studenti e lavoratori di trovare un alloggio in città dove la popolazione sta aumentando, dopo una contrazione dovuta al periodo del Covid. Se da un lato c'è carenza di appartamenti in affitto a prezzi accessibili, dall'altro ci sono invece 15 mila appartamenti privati destinati ai turisti che li occupano per qualche giorno o per brevi periodi. «Noi non vogliamo metterci contro il piccolo proprietario che ha un singolo appartamento in affitto da 50 metri quadrati, però un pò di regolamentazione sugli affitti brevi va fatta - ammette il sindaco Giuseppe Sala durante il Forum dell'Abitare dove il Comune presenta la sua strategia sulla...