Qn Distretti presenta “Il Design del futuro”: sul tavolo le sfide per il Made in Italy

Milano – A pochi giorni dall’avvio della settimana del design, le testate del sistema QN Quotidiano Nazionale, il Resto del Carlino, La Nazione e Il Giorno inaugurano “Il Design del futuro: nuove sfide per la ripartenza sostenibile del Made in Italy”, il primo incontro di un ciclo di appuntamenti “Le sfide dei territori e dei distretti italiani” in cui verrà approfondito il sistema produttivo italiano, le sue principali filiere e i protagonisti delle specifiche realtà.

Domani, giovedì 13 aprile dalle 18 il convegno organizzato da Agnese Pini, direttrice del sistema QN, verrà ospitato nella prestigiosa sede IED - Istituto Europeo di Design - di via Sciesa a Milano, e sarà l’occasione per dare voce ai principali attori che costituiscono il tessuto produttivo alla base dello sviluppo dell’intera economia italiana, in un confronto moderato dal responsabile di QN Economia Sandro Neri, al termine del quale è previsto un incontro conviviale di networking.

Il programma prevede un saluto di benvenuto da parte del direttore dell’istituto e presentazioni guidate da Armando Stella, vicedirettore QN Il Giorno, Agnese Pini, direttrice del gruppo, Alessia Cappello, assessora allo Sviluppo Economico di Milano e Nicola Neri, Ceo Ipsos. Sarà un’opportunità per le istituzioni, le associazioni e le aziende di offrire il proprio riscontro sugli strumenti regionali a supporto dell’innovazione delle PMI, e segnalare esigenze e suggerimenti ai decisori, parlare di innovazione quale volano per la competitività delle imprese, individuare i temi strategici, produrre idee e progetti e proporre soluzioni e servizi innovativi.

Alla tavola rotonda parteciperanno Riccardo Balbo, Direttore Accademico Gruppo IED, Ilenia Brenna, Direttore Enaip Cantù-Como, Luca Raffaele, Direttore Generale NeXt, Mauro Sangalli, Segretario Generale Casartigiani Lombardia, partner dell’appuntamento milanese, e Davide Vellani, Responsabile Direzione Imprese e Global Transaction, BPER Banca, main partner di tutto il ciclo QN DISTRETTI. "Milano è la casa del Design e il design è di casa a Milano, tanto da renderla la vera capitale nel mondo per questo settore” ha aggiunto l’assessora Alessia Cappello.

I meeting sono aperti al pubblico, previa iscrizione al link quotidiano.net/distretti/design dove sarà possibile assistere anche alla diretta streaming.