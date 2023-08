Renantis si sposta da Sesto San Giovanni a Milano: la nuova sede in viale Monza

Milano, 1 agosto 2023 – Un piccolo tragitto, un grande cambiamento. Renantis, azienda attiva nella produzione di parchi eolici e impianti solari, trasferisce la sua sede operativa da Sesto San Giovanni a Milano, in viale Monza 259.

Spazi e strutture

La nuova sede si inserisce all’interno di un ampio spazio di co-working, un’area da 6.500 metri quadrati costituita da tre edifici interconnessi. Renantis occuperà due piani di un’ala dell’edificio, con circa 135 postazioni totali.

La nuova sede, si legge in una nota, rispecchia l’evoluzione dell’identità del gruppo, alla luce del cambio dell’azionista e del rebranding, che si pone un chiaro obiettivo: “Creare un futuro migliore per tutti, ogni giorno, con dedizione”.

La nuova struttura, grazie alla posizione nelle vicinanze della fermata della metropolitana Precotto, incentiverà innanzitutto la mobilità sostenibile dei dipendenti e degli ospiti.

Gestione dei tempi

Alla flessibilità dello spazio di co-working si aggiunge quella del lavoro da remoto che il Gruppo ha introdotto in molte delle proprie sedi già dal 2018, nell’ottica di limitare gli spostamenti e favorire un corretto bilanciamento lavoro-vita privata.

Flessibilità ma anche inclusione: l’edificio è in grado di accogliere tutti senza disparità, grazie alla presenza di un monta scale che rende più agevole l’accesso ai piani della struttura. Inoltre, sempre nell’ottica di migliorare la qualità del lavoro e facilitare l’equilibrio tra gli impegni lavorativi e privati, il personale di sede ha ricevuto una membership card che consente di lavorare in modalità di co-working in altre 4mila sedi del medesimo circuito, presenti nel mondo.

In aggiunta alla nuova sede di Milano, il gruppo ha dato anche il via libera al trasferimento della sede di Roma in via Vittorio Veneto 54/c.

I commenti

“La scelta della nuova sede operativa di Milano – riflette Alessia Galbiati, dirigente dell’azienda - riflette il nostro impegno nel prenderci cura delle persone, sempre al centro delle nostre scelte, con un impegno a 360 gradi per il benessere dei nostri dipendenti. Entriamo a far parte di uno spazio di co-working che per definizione promuove flessibilità, condivisione, reciprocità, collaborazione, valori che fanno parte del nostro Dna e che riteniamo importanti per creare un ambiente di lavoro più sereno e sostenibile”.

La posizione della nuova sede, chiosa Galbiati, “in prossimità della stazione della metropolitana, pone l’accento su un altro tema per noi fondamentale, quello della mobilità sostenibile che, grazie alla scelta della nuova sede, viene sempre più incentivata”.