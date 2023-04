Lottomatica annuncia la quotazione alla Borsa di Milano

Milano – Lottomatica, holding company di Lottomatica spa, ha annunciato la propria intenzione di procedere alla quotazione delle proprie azioni ordinarie su Euronext Milan, mercato regolamentato organizzato e gestito da Borsa Italiana.

Il flottante necessario per la quotazione deriverà da un'offerta riservata esclusivamente a investitori qualificati dello spazio economico europeo e del Regno Unito e a investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti, spiega un comunicato, nel quale si chiariesce che l'offerta sarà composta da azioni ordinarie di nuova emissione della società rivenienti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione e azioni ordinarie già esistenti offerte in vendita da Gamma Topco. La società ha depositato in Consob un prospetto informativo per la relativa approvazione e l'inizio dell'offerta è previsto per la fine di aprile, compatibilmente con le condizioni di mercato.

Si prevede che l'aumento di capitale, che costituisce la componente primaria dell'Ipo, sarà pari a 425 milioni di euro. Lottomatica, spiega una nota, intende utilizzare i proventi dell'aumento

per attuare il proprio piano strategico, inclusa la riduzione della propria leva finanziaria. In particolare, la società di giochi e scommesse utilizzerà parte dei proventi per rimborsare il finanziamento intercompany di 250 milioni di euro concesso da Gamma Bondco, una società interamente controllata dall'azionista venditore, oltre agli interessi maturati e non pagati e gli eventuali premi di rimborso, e finanziare il rimborso anticipato o la restituzione da parte della sua controllata, Lottomatica spa di una parte delle proprie obbligazioni senior garantite con scadenza 2025, oltre agli interessi maturati e non pagati e gli eventuali premi di rimborso.

È previsto che, a seguito dell'offerta, l'indebitamento finanziario netto, pro forma per l'aumento di capitale, sarà pari a circa 1,29 miliardi di euro. Lottomatica intanto ha ricevuto l'impegno da parte di Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Jp Morgan, UniCredit, Mediobanca, Bnp Paribas, Banco Bpm a sottoscrivere un contratto di prestito ponte per una linea di credito fino a 1,1 miliardi. I fondi saranno utilizzati per rimborsare le obbligazioni senior garantite emesse con scadenza 2025 e per pagare alcune commissioni e costi dell'operazione.