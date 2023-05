Inflazione aprile 2023, cinque città lombarde nella top ten delle più care d’Italia. Ecco quali sono

Milano – Ad aprile l’inflazione ha fatto registrare un aumento dello 0,4% su base mensile e dell'8,2% su base annua, da +7,6% nel mese precedente. Sulla base di dati forniti da Istat, l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato la classifica delle città più care della Lombardia, in termini di aumento del costo della vita. E, se la classifica si allarga a tutte le città italiane, si scopre che nella top ten ben cinque sono lombarde, con Milano – ovviamente – in testa.

"Purtroppo, come nel resto d'Italia, anche in Lombardia l'inflazione in aprile rialza la testa, passando dal 7,5% di marzo all'8%. Si interrompe, quindi, un percorso virtuoso che durava ininterrottamente da novembre 2022, quando si arrivò all'11,2%. Ma il dato più preoccupante è che ben 5 città lombarde si collocano nella top ten delle città più rincarate d'Italia, con Milano che si classifica addirittura al primo posto, Varese al quarto, Mantova, Como e Lecco, rispettivamente, all'ottavo, nono e decimo posto" afferma Armando Gollinucci, presidente dell'Unione Nazionale Consumatori della Lombardia. Il resto della top ten è così composta: secondo posto Bolzano, terzo posto Siena, quinto Trento, sesto Grosseto, settimo Genova.

Milano

In testa alla graduatoria delle città lombarde (e nazionali) come detto c’è Milano, dove l'inflazione pari al 9% si traduce nella maggior spesa aggiuntiva annua, equivalente a 2.443 euro per una famiglia media. Una stangata che sale a 2.921 euro per una famiglia di tre persone.

Varese

La medaglia d'argento spetta a Varese, dove l'inflazione dell'8,1% determina una spesa supplementare pari a 2.136 euro su base annua per una famiglia tipo (al quarto posto in Italia), importo che sale a 2.566 euro per un nucleo di tre componenti.

Mantova

Sul gradino più basso del podio Mantova, dove il rialzo dei prezzi dell'8,3% genera un incremento di spesa pari mediamente a 2.107 euro a famiglia (ottavo posto nella classifica italiana), che diventa pari a +2.547 per una famiglia di tre persone.

Como

Al quarto posto Como (nono in Italia), +7,9%, con un salasso medio pari a 2.083 euro, 2.502 per un nucleo di tre membri.

Lecco

Sege Lecco, con +8,2% e +2.082 euro, decimo posto nella graduatoria italiana (+2.516 euro per una famiglia di tre).

Le altre lombarde

E ancora: Lodi (+8%, +2.031 e +2.455 euro), al settimo posto Brescia (+7,5%, +1.978 e +2.375 euro), poi Pavia (+7,5%, +1.978 e +2.375 euro). Chiudono la top ten lombarda, Bergamo e Cremona, ex aequo con un'inflazione al 6,9% e un aumento del costo della vita pari mediamente di 1.819 euro a famiglia, 2.185 euro per una di tre componenti.