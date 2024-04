Stipendi, doppi turni e piano ferie: scatta il presidio di protesta all’Humanitas

Presidio di infermieri e personale Oss all’ospedale Humanitas per chiedere adeguamenti salariali e piano ferie. Da alcuni giorni i lavoratori del nosocomio rozzanese sono sul piede di guerra e ieri mattina hanno dato vita a un presidio informativo con striscioni e bandiere e hanno annunciato per il 29 aprile una giornata di sciopero. Infermieri e personale Oss sono in sofferenza a causa dei salari, dei doppi turni e della mancanza del piano ferie.

«Le cose non vanno bene e andranno peggio con questi salari che non vengono adeguati a fronte di bilanci di Humanitas che diversamente crescono - spiega Massimo Preziuso, responsabile Terzo Settore Milano Uil Fpl Milano -. Stiamo discutendo da sei mesi per il piano ferie. I lavoratori a fronte di turni massacranti hanno il diritto di conoscere per tempo quando potranno godersi le vacanze come previsto dalla normativa. Siamo in aprile, è evidente che stanno sostanzialmente dicendo ai lavoratori che le ferie non sono una priorità". "Abbiamo aperto uno stato di agitazione dopo un anno di trattative al tavolo per il rinnovo degli incentivi dei prossimi tre anni, l’azienda si è presentata con una proposta che va tra i 40 e gli 80 di aumento lordi annui a lavoratore e non per tutte le categorie - aggiunge Antonio Bagnaschi rappresentante Fp Cgil Milano -. È inaccettabile, abbiamo provato a muovere queste cifre anche in virtù di un contratto nazionale scaduto dal 2018.

Abbiamo scelto la strada della protesta perché abbiamo forti pressioni dai lavoratori che sono stufi di questa situazione. Erano qua a combattere prima linea a contro il Covid. Il fatturato di Humanitas cresceva e oggi si scordano dei lavoratori".

Da Humanitas riferiscono che il tavolo delle trattative è aperto e sono state presentate proposte ritenute interessanti per infermieri e Oss: "Siamo come sempre disponibili a trovare delle soluzioni che possano soddisfare i bisogni dei professionisti di Humanitas in ordine alla pianificazione delle ferie, compatibilmente con la continuità dei servizi assistenziali, e al miglioramento delle condizioni economiche.

In questo senso, il piano Welfare - attivo dal 2013, costantemente ampliato e rivolto a circa l’80% della popolazione dell’ospedale - è uno strumento molto apprezzato perché aumenta il potere di acquisto delle famiglie, dal momento che è spendibile anche in buoni benzina, buoni spesa e pagamento delle bollette".