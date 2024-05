Fiera Milano, volano i ricavi e cresce la fiducia: tutti i numeri di un successo

Ricavi in aumento, pari a 72,4 milioni di euro e in crescita di 24,2 milioni di euro rispetto al primo trimestre 2023, Ebitda a 25,7 milioni di euro, in miglioramento di 16,8 milioni di euro, risultato netto pari a 7,6 milioni di euro rispetto agli 8,4 milioni di euro registrati nel 2023. Sono questi i dati, positivi, registrati nella trimestrale di Fiera Milano approvata ieri dal cda.

“I primi mesi del 2024 mostrano risultati positivi e in crescita grazie al buon andamento delle manifestazioni annuali e alla presenza in calendario della biennale Mostra Convegno Expocomfort – certifica l’ad e direttore generale, Francesco Conci –. In particolare, le mostre direttamente organizzate hanno registrato un aumento dei ricavi pari al 30%. La buona performance delle attività fieristiche e congressuale è supportata anche dall’incremento della vendita dei servizi. Tutto ciò dimostra sempre più l’importanza di fiere e congressi che ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo delle imprese. I risultati del primo trimestre confermano, inoltre, l’avvio positivo dell’esecuzione del piano strategico e del nuovo piano di sostenibilità integrato 2024-2027. Ora guardiamo con fiducia al futuro".

Tanto che il gruppo conferma le proiezioni finanziarie per l’anno in corso che prevedono il raggiungimento di una redditività (Ebitda) al 31 dicembre compreso tra 65 e 75 milioni di euro. Fiera Milano procederà quindi "nell’esecuzione della strategia di crescita delineata nel Piano Strategico 2024-2027, presentato l’8 aprile, concentrando i suoi sforzi su quattro dimensioni strategiche fondamentali: rafforzamento del portafoglio di manifestazioni, espansione delle attività congressuali, trasformazione in un fornitore di servizi integrato e sviluppo del business dell’intrattenimento".

Operazioni che fanno prevedere ricavi nel range 355-375 milioni di euro e un Ebitda stimato nel range 120-130 milioni di euro al 2027. Nel primo trimestre di quest’anno sono state 16 le manifestazioni fieristiche (15 in Italia e 1 all’estero, 6 direttamente organizzate e 10 ospitate), gestite dalla società, 29 eventi congressuali (di cui 7 con annessa area espositiva) per un totale di 361.370 metri quadrati totali occupati. La variazione positiva in termini di ricavi è principalmente correlata al diverso calendario fieristico oltre che alla buona performance generale delle manifestazioni e dell’attività congressuale, sia per l’incremento delle aree espositive occupate che per la maggiore penetrazione dei servizi erogati.