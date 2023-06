Ferretti, gli yacht tornano alla Borsa di Milano: il 27 giugno via alle negoziazioni, prezzo fissato a 3 euro per azione

Milano – Gli yacht Ferretti, attualmente quotati sulla Borsa di Hong Kong, sono stati ammessi alla negoziazione su Euronext Milan, mercato gestito da Borsa Italiana, dove debutteranno martedì 27 giugno.

La capitalizzazione del gruppo ammonta a un miliardo di euro mentre il prezzo delle azioni a Piazza Affari è stato fissato a 3 euro. Chimera Abu Dhabi, Danilo Iervolino e Karel Komarek sono i principali anchor investor dell’operazione avendo sottoscritto in totale circa il 46% del totale delle azioni in offerta, pari a circa il 13% del capitale sociale della società. Nell'ambito dell'offerta, Goldman Sachs International, J.P. Morgan e UniCredit agiscono in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Equita e Berenberg agiscono in qualità di joint bookrunners. UniCredit agisce inoltre come listing agent ai fini della quotazione.

Per Ferretti si tratta di un ritorno alla Borsa di Milano, dove era già stata quotata nel 2000, ma solo per un paio di anni. Poi, trasformata e ampliata con l'acquisto di altri marchi di yacht di lusso, sotto la guida dell'attuale azionista cinese Weichai si è quotata appunto alla Borsa di Hong Kong. Per l’operazione Piazza Affari, Weichai ha messo in vendita una fetta delle sue azioni, acquistate da investitori istituzionali nell'offerta a loro esclusivamente destinata, ed è sceso dal 67 al 35% circa del capitale.

Nella compagnie azionaria, alle spalle di Wechai resta la F Investments di Piero Ferrari. Tra gli azionisti figura poi con una quota del 5% Danilo Iervolino, l'imprenditore campano proprietario e presidente della Salernitana, diventato editore con la sua Bcf Media con la quale controlla testate come Forbes Italia e Bluerating e con cui ha acquisito l'Espresso.