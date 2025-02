Bit 2025, inaugurazione alla Fiera di Milano-Rho all’insegna dell’ottimismo: presenze record in Lombardia

Torna a Fiera Milano-Rho, da domenica 9 a martedì 11 febbraio, l'appuntamento con la Bit - Borsa internazionale del turismo, la tradizionale fiera che riunisce operatori esteri, enti e destinazioni provenienti da tutto il mondo.

A inaugurare lo stand della Lombardia (Padiglione 11, Stand E02-B01) sono stati questa mattina il presidente Attilio Fontana e l'Assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi di Regione Lombardia, Barbara Mazzali.

"Quest'anno la Lombardia arriva alla Bit 2025 forte di un successo che e' una realta' consolidata. Il 2024 ha segnato un nuovo record: 53,5 milioni di pernottamenti, di cui ben il 67% generato da visitatori internazionali. Una crescita che non si arresta: +9,42% rispetto all'anno precedente, con un incremento di 3,1 milioni di soggiorni. Anche gli arrivi hanno registrato numeri impressionanti, raggiungendo i 19,2 milioni, con una predominanza di turisti stranieri (oltre il 63%). Oggi la Lombardia non e' piu' soltanto una meta, ma una vera e propria destinazione globale, capace di attrarre viaggiatori da ogni angolo del mondo", afferma l'assessore al Turismo, Moda, Marketing Territoriale e Grandi Eventi, Barbara Mazzali, per il quale questo risultato e' "merito di un'offerta turistica che ha saputo evolversi, affiancando il richiamo senza tempo di Milano e dei suoi grandi eventi a un'ospitalita' diffusa, che accende i riflettori sulle meraviglie piu' autentiche del territorio. Dai paesaggi alpini della Valtellina alle colline punteggiate di vigneti della Franciacorta, fino ai tesori rinascimentali del Mantovano, ogni angolo della Lombardia racconta una storia di bellezza, tradizione e innovazione. E sono proprio queste storie, fatte di eccellenza, che oggi portiamo alla BIT, testimoniando il ruolo sempre piu' centrale della Lombardia nel panorama turistico internazionale", conclude.

"La Lombardia si conferma sempre più forte e apprezzata a ogni livello e in ogni ambito. Anche in quello turistico, con la nostra regione al centro dell'attenzione del mondo intero". Lo afferma il governatore Attilio Fontana."I dati del 2024 confermano infatti l'attrattività internazionale della Lombardia con i pernottamenti di stranieri cresciuti circa del 10% rispetto al 2023". Un incremento che, più in generale, riguarda anche la spesa turistica. "Le strategie di comunicazione e di marketing territoriale di Regione Lombardia si stanno dunque rilevando vincenti. Il sentiment è in crescita grazie alla capacità di 'raccontare' la Lombardia, le sue eccellenze e un turismo di qualità oltre che sostenibile" aggiunge.

"E tutto ciò in proiezione Milano Cortina 2026, dove garantiremo un'offerta a 360 gradi nel segno del nostro Dna. Il Dna del saper fare lombardo" conclude Fontana.

Numeri positivi anche a livellio nazionale. n Italia, il settore del turismo "sta andando bene. Non abbiamo ancora il consuntivo del 2024 però abbiamo un tendenziale che conferma e supera i dati del 2023. Quindi un buon anno". Così la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell'inaugurazione della Bit, la Borsa Internazionale del Turismo. "C'è un dato che mi interessa particolarmente, che è quello del mese di novembre: +11% rispetto all'anno precedente. Vuol dire che le politiche che abbiamo messo in atto per destagionalizzare, che è la parola chiave del successo, funzionano", ha sottolineato poi la ministra.