Amazon sceglie Milano: il primo negozio fisico d’Italia apre in piazza Cadorna

Milano, 11 febbraio – Aprirà mercoledì 12 febbraio in Piazza Cadorna a Milano il primo negozio fisico di Amazon in Italia, l'Amazon Parafarmacia & Beauty. Un negozio, come dice il nome stesso, che sarà focalizzato sui prodotti di bellezza e sulla cura della persona, con anche un'area dedicata ai farmaci da banco, con la presenza di farmacisti.

“Abbiamo deciso di aprire il primo negozio fisico in Italia nel cuore di Milano, perché da sempre è una città stimolante e che si lascia stimolare dalle innovazioni”, ha dichiarato Giorgio Busnelli, vice presidente Categorie Largo Consumo di Amazon in Europa. “Lo store è disegnato con attenzione all'innovazione tecnologica, vi sono diversi schermi interattivi, chiamati "place and learn", che spiegano il prodotto ai clienti, semplicemente appoggiandolo sopra. A ciò si aggiunge il Derma Bar, dove sarà possibile fare l'analisi gratuita della pelle con un sistema sviluppato da Amazon”.

Come sottolinea Busnelli, a spiccare è il Derma Bar, dove le postazioni presenti scattano una fotografia del volto, e con l'aiuto di un modello IA, analizzano la pelle, producono una scheda che poi un consulente può consigliare e a far provare i prodotti adeguati. Da evidenziare come il negozio è scollegato da Amazon.it, quindi i prezzi dei prodotti non saranno gli stessi, e che quello di Piazza Cadorna sarà l'unico negozio e che, a oggi, non sono in programma altre aperture né in Italia né in Europa.

"Grazie a quest'apertura, amplieremo nel corso del 2025 la nostra offerta online di prodotti per la bellezza e la cura della persona in tutti gli store di Amazon in Germania, Francia, Italia, Spagna e Regno Unito. Questa selezione arricchita riflette il nostro impegno nel soddisfare le diverse esigenze dei nostri clienti, sia presso il nostro negozio fisico a Milano che online in Europa" ha continuato Busnelli.