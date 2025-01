Ditta Artigianale: l'alta caffetteria sbarca a Milano dopo aver conquistato Firenze

Milano, 23 gennaio 2025 – Ditta Artigianale, la rinomata torrefazione fiorentina fondata da Francesco Sanapo e Patrick Hoffer, sta per aprire la sua prima caffetteria a Milano il 25 gennaio, in Corso Magenta 31, a pochi passi da piazza Cadorna. Questa nuova apertura segna un'importante espansione per il brand, che ha già conquistato Firenze con sei punti vendita dedicati allo specialty coffee.

Un'offerta unica

La caffetteria milanese propone un concept innovativo che combina alta qualità del caffè e proposte gastronomiche internazionali. Dalla colazione all'aperitivo, i clienti possono gustare miscele per espresso come MammaMia e Jump, oltre a metodi di estrazione alternativi come V60 e Aeropress. Tra le specialità spicca il Coffeemisù, un bestseller del locale.

Gastronomia di qualità

L'offerta food è altrettanto ricca, con dolci e lievitati d'ispirazione internazionale come croissant francesi e cinnamon buns. Il brunch include piatti classici come avocado toast e pancakes, mentre l'aperitivo serale offre un'esperienza di Cocktail Dinatoire con signature cocktail e tapas gourmet.

Un design affascinante

Il nuovo locale di Ditta Artigianale si distingue per il suo design in stile Liberty, che si integra perfettamente con l'architettura circostante. Gli interni combinano elementi moderni e tradizionali, creando un'atmosfera accogliente e invitante.

Impegno per la qualità

Ditta Artigianale rappresenta un esempio virtuoso del movimento third wave coffee, ponendo l'accento sulla qualità del caffè in ogni fase della filiera. Dalla selezione dei chicchi alla tostatura artigianale a Firenze, ogni aspetto è curato con attenzione per garantire un prodotto autentico e genuino.

Con questa apertura, Ditta Artigianale si propone non solo come un luogo dove gustare ottimo caffè ma anche come uno spazio sociale dove condividere momenti di qualità. La caffetteria sarà aperta durante la settimana dalle 7:30 alle 23 e nei weekend dalle 8:30 alle 23.

Francesco Sanapo, AD di Ditta Artigianale

Francesco Sanapo ha dichiarato: “Aprire a Milano è una grande emozione. Il nostro concept mette il caffè al centro dell’esperienza, accompagnato da prodotti artigianali di altissima qualità”.

Ditta Artigianale continua così a diffondere la cultura dello specialty coffee in Italia, contribuendo a elevare l'esperienza del caffè a nuove vette.