Vasco Rossi, tour 2024: quattro date a Milano. Quando, dove e biglietti

Milano, 2 ottobre 2023 – Vasco Rossi è pronto a proseguire il suo tour di concerti anche nel 2024. Il cantante ha annunciato sui social cinque date tra Milano e Bari. “Super notizia del giorno”, ha scritto il Comandante su Facebook e Instagram, raccogliendo subito numerosi like e commenti.

Il cantante salirà sul palco dello Stadio San Siro il, 7, 8, 11 e 12 giugno 2024. Mentre, il 25 giugno sarà allo Stadio San Nicola di Bari. Il rocker di Zocca farà quindi ritorno nel tempio della musica del capoluogo meneghino a distanza di quattro anni.

4 Ottobre dalle 12 per il Blasco Fan Club

5 Ottobre dalle 12 prevendita per gli utenti iscritti a My Live Nation

6 Ottobre dalle 12 apertura vendite su Vivaticket, Ticketmaster, Ticketone

Vasco Rossi e l'annuncio del tour 2024 (Foto Instagram)

Nel frattempo il rocker è sbarcato su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) con la docuserie ‘Vasco Rossi - Il Supervissuto’. Scritta da Igor Artibani e Guglielmo Ariè, insieme a Pepsy Romanoff che è anche regista della docuserie, 'Vasco Rossi - Il Supervissuto’ è stata girata, in gran parte, durante i due anni di pandemia e quindi in un momento di inaspettata pausa dai soliti e innumerevoli impegni della rockstar di Zocca. L'occasione è stata quella per ripercorrere una vera e propria storia d'avventura, di quelle dei film e di quelle 'che non dormi mai, dallo spirito pirata, attraverso i momenti più importanti della carriera di Vasco e della sua sua vita, che poi sono la stessa cosa. La produzione è stata accompagnata dall’uscita del nuovo singolo ‘Gli sbagli che fai’, scritto appositamente come sigla.

In contemporanea all’uscita della docu-serie ‘Il Supervissuto’, Vasco Rossi ha pubblicato anche una canzone inedita, ‘Gli sbagli che fai.’ Un brano dal testo e dal significato in pieno stile del Blasco: c’è la ricerca di una stabilità, una sorta di “centro di gravità permanente” e il cantante suggerisce che gli artisti con la loro arte cercano di far credere che tutto è possibile, anche quando la realtà è molto più difficile. Esattamente quello che ha fatto Vasco Rossi in oltre quarant’anni di carriera.