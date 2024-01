Stray Kids in concerto a Milano, il ciclone K-Pop arriva all’ippodromo: data, biglietti e prezzi dello show

Milano – Un evento di portata mondiale arricchisce il calendario degli I-Days Milano 2024: le star mondiali del K-Pop, gli Stray Kids, si esibiranno per la prima volta in Italia venerdì 12 luglio all'Ippodromo Snai con quello che sarà il loro unico concerto da headliner in Europa per l'anno 2024.

Lo show

La band sudcoreana, che nell'ultimo anno ha ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali, porterà in scena – spiegano gli organizzatori – “uno show esclusivo dall'impatto visivo e sonoro unico”.

Musica e coreografie

La data prevista all'interno degli I-days Milano 2024 sarà la prima occasione per il gruppo di Seul per incantare dal vivo i fan italiani con una performance in pieno stile K-pop, che unisce alla musica coreografie imponenti e visual spettacolari e che richiamerà i loro sostenitori da tutta Europa.

I biglietti

I biglietti saranno disponibili sull’app I-Days dalle ore 11 di lunedì 5 febbraio. Su MyLiveNation, invece la vendita inizierà invece venerdì 9 febbraio sempre alle 11. La vendita generale è programmata per lunedì 12 febbraio. Sul sito degli I-Days il prezzo dei biglietti è di 70 euro, ai quali vanno aggiunti i costi di prevendita.

Chi sono

Gli Stray Cats si sono formati a Seul nel 2017 in seguito a una selezione di migliaia di giovani effettuata dall’etichetta JYP Entertainment tramite un talent show. Hanno al loro attivo tre album e una decina di EP.