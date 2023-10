Da Roma a Milano, ecco il Sistina Chapiteau. Sotto il tendone itinerante solo il meglio dei musical

Milano – Non stanno benissimo i teatri a Roma. Se ne parla molto anche in questi giorni riguardo al futuro del Globe di Gigi Proietti. Solo ultimo di una lunga serie di palcoscenici in difficoltà che hanno creato una situazione abbastanza surreale nella Capitale. In compenso c’è chi continua a girare a pieno regime. Tanto da provare ora l’avventura on the road. Il Sistina sbarca infatti a Milano con il suo Chapiteau, tendone circense tutto dedicato alle grandi produzioni del musical. Una sorta di gemello nomade dello storico spazio diretto da Massimo Romeo Piparo. Bella sfida. All’interno di un settore che in città ha già i suoi forti punti di riferimento.

Appuntamento dal 13 dicembre, a Scalo Farini. Giusto in tempo per contendersi il pubblico delle feste. "Se possibile sono ancora più emozionato di quando annunciai 10 anni fa che sarei diventato il direttore artistico del più importante teatro italiano della commedia musicale – sottolinea Piparo –. L’idea di un teatro itinerante mi ha sempre affascinato sin da bambino quando ero un grande amante del circo. Spero tanto che il pubblico di Milano comprenda il senso di questa ambiziosa impresa e ci dia il giusto riconoscimento affinché la magia possa poi ripetersi in giro per l’Italia. Intanto ho trovato molto affetto e coraggio nei miei collaboratori ma soprattutto nel gruppo di grandi artisti che ho l’onore di annoverare nelle mie produzioni. Il taglio di questo nastro è forse il più importante della mia intera carriera".

Ed effettivamente gli artisti coinvolti sono parecchio amati dal pubblico mainstream. Quattro i titoli, tutti diretti dallo stesso Piparo e supportati da un’orchestra dal vivo. Imponente la struttura: 300 metri quadrati di foyer con ampia zona ristorazione e una sala da 1.500 posti in velluti rossi. Spazio che sarà affittato anche a concerti e grandi eventi, oltre che pronto a ospitare i corsi in trasferta dell’Accademia Sistina, l’officina multidisciplinare per allievi dagli 8 ai 16 anni che vogliono imparare le arti del musical.

Il cartellone, dunque. Si inizia il 13 dicembre con "Cats", classicone di Loloyd Webber (testi di T. S. Eliot!) in coproduzione con PeepArrow e Malika Ayane nel ruolo di Grizabella. Bel successo lo scorso Natale giù a Roma. Biglietti fra i 33 e i 63 euro, che poi è la linea di prezzi scelta per l’intero cartellone. A gennaio un altro di quei lavori spacca-botteghino: "Il Marchese del Grillo", dal film cult di Monicelli e con protagonista Max Giusti. Musiche originali di Emanuele Friello. Mentre a febbraio arriva per la prima volta in Italia "Matilda", dal celebre libro di Roald Dahl. Piacerà alle famiglie. In questo caso anche per i nomi coinvolti, visto che nel cast ci sono Luca Ward e i Pozzolis. Si chiude poi ad aprile con "Billy Elliot", impreziosito dalle presenze di Giulio Scarpati e di Rossella Brescia. Insomma: cartellone solido. A conferma che il Sistina Chapiteau sarà pure un progetto nomade, itinerante. Ma a Milano ha intenzione di mettersi comodo comodo per qualche mese. Condividendo i pezzi pregiati dell’argenteria.