Blanco a San Siro, scaletta, ospiti e orari del concerto

La prima di Blanco a San Siro è già nella storia. Il bresciano Riccardo Fabbriconi arriva per conquistare Milano accompagnato dal successo roboante della data di Roma. UnE, soprattutto, arriva accompagnato da moltissimi fan. Che per lui hanno trascorso la notte accampati in tenda davanti allo stadio.

Il concerto di Blanco a San Siro comincia alle 21, lo spettacolo sarà diviso in quattro momenti: si spazia dal rock al pop, passando per ballate più intimiste e la fase più trap. Un vero viaggio, quindi, nella produzione del cantante bresciano degli ultimi anni.

Dopo Drillionaire e Lazza allo stadio Olimpico di Roma, ci si aspettano altri nomi molto noti per San Siro. Tutto top secret, ovviamente, ma le voci più insistenti parlano di due mostri sacri come Salmo e Marracash. Averli live rappresenterebbe per Blanco una vera consacrazione.

Ecco la scaletta dei brani del concerto di Blanco a San Siro. Dalle hit più famose ad alcune perle che impreziosiscono il live.

Anima tormentata

L'isola delle rose

Sai cosa c'è

Pornografia (Bianco paradiso)

Finché non mi seppelliscono

Un briciolo di allegria

Ancora, ancora, ancora

Giulia

Scusa

Ladro di fiori

La mia famiglia

Nostalgia

Innamorato

Afrodite

La canzone nostra (MACE cover)

Belladonna (Adieu)

Bon Ton (con Lazza)

Fotocopia

Mezz'Ora di sole

Lucciole

Lacrime di piombo

Blu celeste

Brividi

Paraocchi

Raggi del sole

Notti in bianco

Stella

Mi fai impazzire

Vada come vada