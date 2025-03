SanNoLo 2025, il festival della canzone a Milano: quando, dove e artisti in gara. Il programma

Milano, 17 marzo 2025 – Torna SanNoLo 2025, ottava edizione del festival della canzone a Milano. Dopo il sold out dell’edizione del 2024, che ha visto trionfare Francamente con l’ormai celebre ‘Paracadute’, le candidature si sono chiuse ufficialmente il 28 febbraio, raggiungendo oltre 475 adesioni. Inoltre, è stato registrato un record storico nella vendita dei biglietti, con il tutto esaurito della seconda e della terza serata, quest’ultima andata sold out in sole 48 ore.

Nato nel 2017, il Festival è diventato un appuntamento imperdibile per il panorama musicale italiano, coniugando impegno sociale e sostegno alla scena artistica emergente. Il Festival, realizzato con il patrocinio del Comune di Milano, si distingue infatti per il suo impegno verso progetti di solidarietà come ‘Medici Senza Frontiere’ e per la promozione di valori di inclusività ed equità di genere.

Lorenzo Campagnari è direttore artistico e conduttore delle serate insieme a Rovyna Riot. La produzione esecutiva dell’evento è affidata al GhePensi Mi di Matteo Russo e la produzione artistica a HBE (Humor Business Experience) di Fania Alemanno.è

Anche quest’anno l’evento si svolgerà da giovedì 20 a sabato 22 marzo 2025 presso il DISTRICT 272 di Via Padova, iconica location della nightlife milanese.

Svelati i nomi dei diciotto artisti che parteciperanno all'edizione 2025, due in più rispetto alle precedenti edizioni, a testimonianza della crescita e dell'entusiasmo attorno al festival.

Anche quest’anno, sei degli artisti hanno avuto la possibilità di accedere al festival tramite le serate di Magari SanNoLo - Selezioni Live: Alec Temple con “Rondini”, Cost Delaney con “Oh mio Dio l’Italia”, Morama con “Fallo tu (osa)”, Simone Tuccio con “La metà”, SKEYES con “Polaroid” e tvbmanuel con “Oscar”.

I concorrenti verranno divisi in due gruppi che si sfideranno il 20 e 21 marzo: due serate, ognuna con un mix di stili e personalità pronte a sorprendere il pubblico. I dodici finalisti, selezionati, si esibiranno ancora il 22 marzo durante la finale, al termine della quale verranno decretati i vincitori e assegnati i vari premi.

Giovedì 20 marzo, la prima serata, vedrà alternarsi sul palco Alec Temple con “Rondini”, Schiuma con “Faccio schifo come te”, Zebra TSO con “Primavera”, Il Gentiluomo con “La miccia”, Simone Tuccio con “La metà”, Amalia con “Giocattoli rotti”, Maracuja con “Spicy Tacos”, Piccolo G con “Yes Man” e Victor Sane con “La persona peggiore”.

Venerdì 21 marzo, il secondo appuntamento, porterà sul palco Moyre con “Dedica Funky”, Cost Delaney con “Oh mio Dio l’Italia”, Casual & Ice B con “Lit”, Telemagenta con “Panorama Bar”, tvbmanuel con “Oscar”, Morama con “Fallo tu (osa)”, Celestiale con “Milanonight”, SKEYES con “Polaroid” e Magazzeno con “Milano”.

A giudicare i cantanti dell’ottava edizione ci saranno diverse giurie, composte da personalità con competenze e identità differenti.

La giuria “Resto del mondo” vedrà protagonisti un insieme di personalità di spicco del music business italiano come Malika Ayane, Levante, Paola Iezzi, Syria, Luca De Gennaro (Radio Capital), Gianluca Gazzoli (conduttore radio e TV), Nicolò Cerioni (art director), Manola Moslehi (Radio 105), Dario Spada (Radio 105), Lucilla Agosti (R101), Antonio Filippelli (XFactor), Pietro Camonchia (Metatron), Pachy Vocal Coach, Annalia Venezia (Domani e Grazia), Filippo Ferrari (Rolling Stone Italia), La Vale (Radio Deejay), Niccolò Vecchia (Radio Popolare) e tanti altri.

La giuria “NoLo” sarà composta tra gli altri da: Auroro Borealo, Petra Loreggian (RDS), Natascha Lusenti (conduttrice radio e TV), Graziano Ostuni, Christian D’Antonio (The Way Magazine), Julian Hargreaves (fotografo), Goedi (produttore), Mazay (DJ e producer), Riccardo Poli (Radio 24), Stefano Protopapa (DJ discografico), Eros Galbiati (attore e DJ), Ildo Damiano (giornalista), Gabriele Minelli (Universal Music Italia e Island Records), Filippo Giorgi (manager musicale), Sabrina Bambi (R101), Silvia Danielli (Billboard Italia).

Il terzo gruppo di giurati sarà “La Temutissima Lobby Gay”, formata da tre giudici diversi ogni sera.

I premi in palio saranno di diverso tipo: quelli in denaro (2000 euro al primo classificato, 1500 al secondo e 1000 al terzo), una Chitarra Elettrica Fender Telecaster x Jameson Distilled Sounds e delle experience musicali, come uno showcase nell’auditorum di Radio Popolare (media partner dell'evento), premio artista della settimana “Focus On” con Billboard Italia (media partner dell'evento), un’intervista in apertura della pagina “Vivimi” di Mi-Tomorrow (media partner dell’evento), una produzione con il beatmaker Goedi, un live all’Apollo di Milano, una consulenza di management artistico offerta da Loud Promotion e un’uscita stampa curata da Musica e News (media partner dell’evento).

