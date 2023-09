Orchestra della Scala: trasferta a Dubai per la Cop 28

Milano, 7 settembre 2023 – Trasferta di prestigio in occasione di un appuntamento internazionale per l’Orchestra del Teatro alla Scala. Il prossimo 1 dicembre l’ensemble diretto da Michele Gamba sarà a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, per il ''Concert for Tomorrow'', una serata straordinaria alla Dubai Opera con la partecipazione del soprano Aida Garifullina e del tenore Piero Pretti nei giorni in cui si svolge la Conferenza delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP 28, dal 30 novembre al 12 dicembre).

La promozione

L'evento, presentato dalla Dubai Opera, è sostenuto dal ministero della Cultura italiano e sponsorizzato dalla società energetica italiana Plenitude, affiliata di Eni. Le tournée del teatro alla Scala sono sostenute da Allianz.

La Dubai Opera ha annunciato la serata nell'ambito della conferenza stampa di presentazione della Stagione 2023/2024. Il concerto, che impagina arie, duetti e sinfonie del grande repertorio italiano da Verdi a Puccini e Mascagni, vuole essere un momento di testimonianza e coinvolgimento del pubblico dello sforzo globale per proteggere il pianeta e salvaguardare il benessere delle generazioni future.

Il Teatro alla Scala è impegnato in un importante progetto di transizione ecologica: i passi intrapresi in termini di efficientamento energetico hanno già consentito sostanziali risparmi.

Le parole del sovrintendente

''Sono particolarmente lieto che l'Orchestra del teatro alla Scala sia per la prima volta ospite dell'Opera di Dubai - ha detto il sovrintendente della Scala, Dominique Meyer - Porteremo pagine di Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini, di cui il prossimo anno ricorre il centenario della morte. Questi compositori rappresentano la tradizione e l'identità del nostro Teatro e l'Orchestra della Scala li esegue con un suono e una passione inconfondibili”.

Sul podio, prosegue Meyer, “avremo Michele Gamba, un direttore d'orchestra ancora giovane che ha già diretto diverse produzioni alla Scala e nei grandi teatri, e come interpreti cantanti di fama internazionale come Aida Garifullina e Piero Pretti. Altrettanto importante è l'occasione di questo concerto: La Scala condivide la preoccupazione per i rischi del riscaldamento globale ed è impegnata in un piano concreto di efficienza energetica e di razionalizzazione delle risorse che ha già iniziato a dare importanti risultati''.

Il direttore d’orchestra

Il milanese Michele Gamba è tra i direttori italiani in più rapida ascesa internazionale. Già assistente di Antonio Pappano a Londra e di Daniel Barenboim a Berlino, ha diretto in Italia all'Opera di Roma, alla Fenice di Venezia, al Maggio Fiorentino e recentemente al Festival Puccini di Torre del Lago, mentre all'estero è stato invitato diverse volte a Dresda, Amburgo, Tolosa, alla Israeli Opera.

Nella stagione 2023/2024 Gamba è impegnato in due produzioni alla Scala: la ripresa di 'Madina' e l'attesissima nuova produzione di 'Medea' con Sonya Yoncheva e la regia di Damiano Michieletto.