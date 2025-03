La Pop Art animata di Bruno Bozzetto: manifesti, bozzetti e proiezioni al Museo Interattivo del Cinema di Milano

Milano, 10 marzo 2025 – Manifesti, bozzetti e disegni; gadget, rodovetri e proiezioni. Apre al pubblico – dal 15 marzo al 16 novembre – la mostra ‘La Pop Art animata di Bruno Bozzetto’, in programma al MIC – Museo Interattivo del Cinema di Cineteca Milano. Si tratta di un lungo viaggio nell’universo multiforme e cangiante del più importante animatore italiano. Una personale completa dei suoi oltre cinquanta cortometraggi e dei quattro lungometraggi che ambisce, anche grazie alla contemporanea esposizione di una numerosa messe di materiali preparatori, a tracciare, per la prima volta, un ritratto a tutto tondo dell’artista Bozzetto, con l’ambizione di raccontarne la portata e l’influenza ben oltre l’ambito del cinema di animazione.

“La Pop Art animata di Bruno Bozzetto” è una mostra ricchissima di materiali, spunti, sorprese e curiosità che conquisteranno i più piccoli e riaccenderanno la memoria dei più grandi. Sono 70 i rarissimi rodovetri esposti delle sue opere, di cui alcuni vedibili con la realtà aumentata; diversi i manifesti esposti e la possibilità di guardare per intero i 60 cortometraggi di Bruno Bozzetto in mini cinema allestiti nel percorso, in grado di ospitare tre persone alla volta.

Opere di Bruno Bozzetto

Il visitatore potrà divertirsi con i doppiaggi karaoke delle sue sigle Tv; non mancheranno fotografie rare, spezzoni di lungometraggi, la “sua” fattoria nell’atrio del MIC che ospiterà una serie di animali da lui disegnati e stampati su basi e lo spazio dedicato a Doggy, ultima creatura per la carta ispirata alla sua cagnolina. Durante il percorso della mostra saranno allestite teche in cui saranno esposti gadget – peluche, pupazzi, federe, lenzuola, grembiuli da cucina - ispirati alla sua produzione artistica e che sono stati grandi successi di vendite. La mostra presenta tutti i mezzi su cui Bozzetto ha lavorato.

Vip Mio fratello superuomo di Bruno Bozzetto

La mostra è legata anche a una rassegna di film, di animazione e non solo, diretti dallo stesso Bozzetto ma anche da altri registi che rappresentano il meglio dell’animazione di qualità di questi anni. nI programma troviamo, tra i titoli dei primi due mesi di programmazione, La storia del Frank e della Nina di Paola Randi, in cui Bruno Bozzetto ha un piccolo ruolo (15 marzo). Di Bozzetto saranno presentati Vip – Mio fratello superuomo (23 marzo), Il signor Rossi cerca la felicità (13 aprile) e West&Soda (4 maggio). Dall’Italia arrivano La bicicletta di Bartali di Enrico Paolantonio (16 marzo), La gabbianella e il gatto di Enzo D’Alò (20 aprile), la coproduzione Linda e il pollo di Chiara Malta e Sébastien Laudenbach (11 maggio). Non manca Hayao Miyazaki con Il mio vicino Totoro (30 marzo) e Alain Ughetto propone Manodopera (6 aprile). Appuntamento il 27 aprile con il premio Oscar Flow – Un mondo da cambiare di Gints Zilbalodis.

L’inaugurazione

Alle 15, apertura al pubblico e prime visite

Alle 18, proiezione del film La storia del Frank e della Nina alla presenza della regista Paola Randi e di Bruno Bozzetto.

Ingresso e biglietti

INGRESSO MOSTRA E FILM COLLEGATI

Intero: € 9,00

Ridotto: (Cinetessera*, studenti universitari, under 14) € 7,00 euro

Family: € 6,00 euro (valido per un nucleo familiare composto da minimo 3 persone tra cui un under 14)

INGRESSO FILM

Intero: € 7,50 Ridotto € 6,50 euro (possessori di Cinetessera, studenti universitari e under 14)

Acquistando il biglietto delle proiezioni della mostra, sarà possibile visitarla gratuitamente nello stesso giorno