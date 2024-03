Milano, in mostra dal 21 marzo la “Wild Odissey” dell’artista Richard Orlinski

Un bestiario urbano a far da ponte tra mondi diversi. L’arte pop di Richard Orlinski utilizza alluminio, resina e bronzo per popolare la città di quegli animali divenuti ormai iconici in mezzo mondo. Dopo Parigi, Venezia e Miami, la mostra “The Wild Odissey” arriva a Milano. Dal 21 marzo al 20 aprile, le opere dell’artista francese saranno esposte alla Galleria Deodato Arte, in pieno centro.

Questa è l’opportunità di entrare nella “Orlinski Galaxy” e ammirare alcune delle sculture più famose e dell'artista, che costruisce ponti tra mondi diversi, andando oltre i confini. Richard Orlinski è l'artista contemporaneo francese più venduto al mondo dal 2015. Ha iniziato la sua carriera artistica nel 2006, creando la sua prima opera d'arte, un coccodrillo in resina rossa brillante, che è diventata rapidamente parte iconica del bestiario dello scultore.

Spinto dal desiderio di democratizzare l'arte e renderla accessibile al maggior numero possibile di persone, sceglie sempre di esporre le sue opere d'arte monumentali all'aperto, nelle città, permettendo ai visitatori di contemplare le sue sculture mentre passeggiano per le strade.

Nel quadrilatero della moda, in via Verri 7, sarà esposta un’istallazione di Orlinski per celebrare la partnership con il celebre marchio svizzero di orologi di lusso Hublot, di cui è Ambassador. Orlinski apporterà quindi un tocco artistico alla città di Milano esibendo un iconico Wild Kong alto 180 centimetri nel vibrante blu Mick, posizionato davanti alla boutique Hublot Milano-Pisa 1940, catalizzando l'attenzione di milanesi e turisti.